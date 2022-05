Milák Kristóf, az új, valamint a régi arcok

– Szerencsés vagyok, hiszen az utóbbi években hat helyett csak reggel hét órára kell jönnöm. Délelőtt 10.30-kor zárok, délután 16.30-ra újra itt vagyok, közben edzésterveket készítek, formálgatok – mesélte Virth Balázs a napi ritmusáról a Jochapressnek adott interjúban. – Egyébként 1984-től, hatéves koromtól kilenc éven át reggel hatra jártam, s később Széchy Tamás mellett is illett ott lenni már 5.45-kor.

A 44 éves szakember persze maga is úszóként kezdte, de megunta, hogy túlzsúfolt a kaposvári uszoda, s már fiatalon eltökélte, hogy edző lesz belőle.

– Rengeteget tanultam Széchy Tamás és Széles Sándor mellett. Az első saját csoportomat 1999-ben kaptam meg. Szélessel extra élmény volt dolgozni, különösen a technikai dolgokban volt egészen kivételes. A kétezres évek elején Sanyi egyszerűen parádézott a parton – méltatta a mestereit, majd arról beszélt, hogy Kapás Boglárkával már 2015 óta dolgoznak együtt.

– Az UTE edzőjeként Gyurta Dani felkészítése lett a legfőbb feladatom. 2015 decemberében jött Kapás Bogi, aki újabb, komoly kihívást jelentett. Danival ekkor már elsősorban Kovácshegyi Ferenc foglalkozott, míg nekem kilenc hónapom volt Bogi feltérképezésére és olimpiai felkészítésére. A riói bronzérem után is sokáig jól mentek a dolgok, hiszen Bogi még 2019-ben is világbajnok tudott lenni. A tavalyi, tokiói olimpián viszont éppen a döntőben hagyta cserben az egészsége, így csak negyedik lett 200 pillangón. Abbahagyni semmiképpen nem akarta, sajnos az alapgondjai mellé még bejött a deréksérülés is, így a közelgő budapesti világbajnokságon már a döntőbe jutással is elégedettnek kell lennünk.

Milák Kristóf felkészítéséről Virth Balázs elmondta, jelentős mértékben támaszkodik az olimpiai bajnok korábbi edzője, Selmeci Attila munkájára.

– Miláktól mindenki aranyérmet vár a világbajnokságon, és bár nem látni jelenleg olyan új arcot, aki reális eséllyel ugorhatna vízbe vele szemben, de azért neki is volt egy betegsége, ami hátráltatta. Nem nehéz vele együtt dolgozni, a bizonytalanságot inkább azok a váratlan események, betegségek jelentik, amelyekre nem lehet számítani.

