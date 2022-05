Rapport után a világbajnok Sidi is a románoknak szerezhet dicsőséget

Különös történet az övé…

Emlékezetes, hogy az Európa-bajnok Péni István tavaly márciusban az indiai világkupán pozitív doppingmintát szolgáltatott, de a lefolytatott eljárás bizonyítottnak találta az idegenkezűséget. Mint ahogy arra is volt bizonyíték, a szálloda kamerafelvétele, hogy a világbajnok Sidi Péter illetéktelenül behatolt Péni szobájába, és ott háromnegyed órát töltött. Csúnya sztori ez, a teljes igazság gyaníthatóan soha nem derül ki, a magyar szövetség mindenesetre tavaly júniusban a Pénivel régóta rossz viszonyban levő Sidit két évre eltiltotta. Aki felvette a román állampolgárságot – felesége, Sidi Roxána a román sportlövő-válogatott erőssége. Sidi Péter román licencével klubszínekben versenyezhet is, ám az még odébb van, hogy a román válogatott tagjaként indulhasson a világversenyeken.

– Jelenlegi ismereteink szerint Sidi Pétert a román válogatottnál és a Steaua Bukarestnél is edzőként foglalkoztatják. Annak érdekében, hogy a román válogatott színeiben is lőhessen, a román szövetségnek a magyarhoz kellene fordulnia, hogy „kikérje”, de ez a megkeresés még nem történt meg. Nem tudunk a románok fejével gondolkodni, hogy mit miért tesznek, vagy mit miért nem tesznek, de tény, hogy a labda jelenleg az ő térfelükön van – fogalmazott megkeresésünkre még márciusban Molnár László, a Magyar Sportlövők Szövetsége nemzetközi és kommunikációs igazgatója.

Akit a Rapport-ügy viharának közepette most újra felhívtunk, hogy megkérdezzük tőle, hogyan áll Sidi Péter ügye.

– Amikor hallottam, hogy Rapport Richárd a jövőben román színekben szeretne versenyezni, nekem is egyből az ugrott be, hogy nekünk is van egy ügyünk… Ám ebben semmiféle új fejleményről nem tudok beszámolni. Elképzelhető azonban, hogy ez majd változik, az ősszel ugyanis már olimpiai kvalifikációs versenyeket rendeznek, a szeptemberi wroclawi Európa-bajnokság és az októberi kairói vb egyaránt kvótaszerző verseny lesz – jegyezte meg Molnár László.

A világ- és Európa-bajnok, olimpiai ötödik helyezett Sidi Péter Facebook-oldalán láthatunk „bizonyítékokat” arra, hogy a sportlövő remek formában van, és ezt nyilván a 2024-es párizsi olimpián is szeretné majd bizonyítani – már román színekben.

Borítókép: Sidi Péter a román állampolgárságot már megkapta (Forrás: Nemzeti Sport)