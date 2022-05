Rapport a világbajnokjelöltek tornáján még nem indulhat románként

Zászlóváltás – A Magyar Sakkszövetség közleménye A Magyar Sakkszövetség a Nemzetközi Sakkszövetségtől (FIDE) értesült hivatalosan arról, hogy Rapport Richárd, a magyar férfi sakkranglista vezetője, jelenleg a világranglista 5. helyén álló, világbajnokjelölt, világklasszis sakkozó kezdeményezte az ún. „zászlóváltást”, azaz azt, hogy a jövőben magyar zászló helyett román zászló alatt versenyezzen. A FIDE speciális szabályai szerint a zászlóváltás nem kívánja meg az állampolgárság felvételét, azaz Richárdnak nem kell ehhez román állampolgárnak is lennie, elegendő ha bejelentett romániai lakcíme van. A Magyar Sakkszövetség hivatalos levélben kért a „zászlóváltással” kapcsolatban részletes információkat a FIDE-től, miután a vonatkozó szabályozás meglehetősen szabados és számos pontján többféleképpen is értelmezhető. A Magyar Sakkszövetség elnöke, Szabó László több alkalommal, telefonon és videókonferencián is egyeztetett a Román Sakkszövetség elnökével, Vlad Ardeleanu úrral, akivel – és a Román Sakkszövetséggel általában – korrekt, sportbaráti kapcsolatban van. Az egyeztetések folytatódni fognak. Rapport Richárd a Magyar Sakkcsapat tagjaként 2014-ben ezüstérmet szerzett a tromsöi sakkolimpián. 2031-től, amikor Richárd betölti majd a 35. életévét, Magyarország, az állami költségvetés terhére, élete végéig tartó járadék folyósításával is elismeri sakkolimpiai ezüstérmét, ahogyan edzőjéét és szövetségi kapitányáét is. A Magyar Sakkszövetség – erejéből telően – eddig is támogatta Richárd sportolását. A Magyar Sakkszövetég kezdeményezte és közbenjárt azért, hogy Richárd szerb felesége magyar állampolgárságot (is) kaphasson. 2021-ben hét számjegyű összeggel támogattuk Richárd felkészülését. Az elmúlt évek minden egyes világversenyére meghívtuk Richárdot a magyar válogatottba, de ezeken – versenyzése ütemezésének másként alakítása miatt – nem kívánt részt venni, amit mindig tudomásul vettünk. Az idei, 2022-es sakkolimpián sem kívánt a magyar csapat tagja lenni, amit nagyon sajnálunk. Rapport Richárd a magyar sakk – és a teljes magyar sport – egyik legnagyobb kincse. A Magyar Sakkszövetség határozott célja, hogy magyar zászló alatt versenyezzen tovább és a magyar sakknak és szülőhazájának hozzon dicsőséget. Ezért minden tőlünk telhetőt – ahogyan eddig is – meg fogunk tenni. Tavalyelőtti pályázatunkkal elnyertük a jogot, hogy a 44. sakkolimpiát 2024-ben Budapesten rendezzük, hazánk még soha nem láthatta vendégül a világ ötödik legnagyobb sporteseményét. Ez is kötelez bennünket arra, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a legerősebb csapattal álljunk ki a világ legizgalmasabb és legnagyobb presztízsű sakkeseményére.