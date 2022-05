Sakk-matt: Rapport Richárd román színekben folytatja

Sacha Dragic motivációja a sakkszereteten felül is érthető. Rapport felesége, az ugyancsak sakkozó Jovana Vojinovics szerb, a házaspár évek óta Belgrádban él, igaz, éppen a sakkozó kérésére a magyar szövetség honosította a feleségét, aki akár már magyar színekben is versenyezhetne, de a történtek után erre aligha kerül sor.

Úgy is megközelíthetjük az ügyet, már csupán az a kérdés, hogy ezen a világbajnokjelöltek tornáján Rapport még magyar vagy már román színekben szerepel. Információink szerint a Román Sakkszövetség már benyújtotta a kérvényt a nemzetközi szervezethez, a FIDE-hez, az „átigazolás” díja durván 50 ezer euró, ami a romániai vállalkozónak nem tétel.

Fontos rögzíteni, hogy nem egyszeri felvillanásról van szó, a 26 éves Rapport évek óta a nemzetközi elit egyik legtehetségesebb versenyzője. Korábban hiányzott belőle az a fajta céltudatosság, ami az igazán nagy eredmények eléréséhez szükséges, ám az elmúlt egy-két évben ez érezhetően megváltozott, letisztult a játéka, már nem vállal mindenáron gyanús megnyitásokat, az eredti stílusa ugyanakkor megmaradt. Ennek köszönheti látványos sikerét, hogy bekerült a világbajnokjelöltek közé, továbbá a világranglistán előretört az ötödik helyre.

Ribli Zoltán a magyar szövetséget ostorozza

A hír sokkolta a magyar sakktársadalmat. Ribli Zoltán, az 1978-ban olimpiai bajnok sakkcsapat tagja, aki egy időben maga is volt Rapport edzője, ironikusan kommentálta a hírt.

– A Magyar Sakkszövetség, köszöni, jól elvan, csak azok zavarják, akik értenek a sakkhoz. Legyenek bár aktív játékosok vagy edzők. Portisch Lajost elűzték, jómagam, miért is tagadnám, perben állok a szövetséggel, Almási Zoltán abbahagyta a versenyzést, Lékó Péter az egyik legkeresettebb edző, csak éppen külföldön. Most pedig Rapportot is elveszítjük. Hatalmas veszteség, de előre borítékolom, a szövetség vezetői ezen is gyorsan túllépnek

– mondta az érdeklődésünkre Ribli Zoltán, egykoron maga is világbajnokjelölt, hozzátéve, nem csupán pénzről szól a döntés, Rapport teljes körű szakmai, erkölcsi támogatást kaphat Sacha Dragictól.

– Azokat az embereket, magamat is beleértve, akik hasonló súllyal tudnának tárgyalni Rapporttal, akikre a magyar sakk, kimondom, korszakos tehetsége hallgatna, szép lassan, tudatosan félreállították – kesergett Ribli Zoltán.