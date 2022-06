A nyolcaddöntő edzőmeccs lehet, előrébb tekintenek a női pólósaink

A magyar válogatott az első két negyedben egy gólon tartotta Kanadát, majd a harmadik negyedben sikerült bedarálnia az észak-amerikaiakat, és 11-7-re megnyerte a kulcsfontosságú mérkőzést. A találkozó után a szövetségi kapitány elárulta, előzetesen nem volt ilyen forgatókönyv eltervezve.

– Nem volt ilyen tervünk, egy nemzetközi női vízilabda-mérkőzés nincs úgy felépítve, hogy majd a végén kinyílik az olló, aztán nyerünk simán. A kanadai csapat többször is megmutatta – láthatták az olaszok ellen is –, hogy egy komoly együttes, és nem könnyű ellenük játszani. Ugyanakkor ma elöl és hátul is sokkal jobban játszottunk, mint szerdán. Akkor kicsit gyengébbek voltunk védekezésben, illetve szoktuk a játékvezetést. Ma már jobban ment a védekezés a játékvezetői döntések ellen – vélekedett Bíró Attila.

Női csapatunk a következő mérkőzését Argentína ellen játssza, amely nincs egy szinten a mieinkkel. A kapitány elmondása szerint ezért nem a vasárnapi meccsre fókuszálnak, hanem inkább a negyeddöntőre, ahol Ausztrália várhatóan Ausztrália lesz az ellenfél.

– Nincs Argentínán a szemünk. Persze tudtuk, milyen ágon leszünk, ha nyerünk Kanada ellen, de hogy ez könnyebb vagy sem, az most teljesen mindegy. Argentína talán olyan értelemben nem lehet akadály, hogy nem futballban játszunk velünk. Ezért valójában az ausztrálok elleni mérkőzésre készülünk majd – húzta alá Bíró.

Leimeter Dóra úgy látta, lényegében már az első két negyedben elhúzhatott volna Kanadától a magyar csapat, akkor azonban a támadásba még hibák csúsztak.

– Nagyon sok helyzetünk volt már az első két negyedben is, és szerintem ott is meg tudtunk volna lépni két-három góllal. De talán kicsit túlgörcsöltük, kapufákra mentek a lövések. Hátul a védekezés rendben volt, ezen múlt a magyar győzelmünk. Ha elöl nem is ment feltétlenül olyan gördülékenyen, mint reméltük, de hátul nem kaptunk gólokat, és mi mindig akkor tudunk meccseket nyerni, ha hátul rendben van a védekezés, és abból tudunk építkezni elöl – fogalmazott a következő idényt az FTC-nél kezdő játékos. – Mi egy egygólos győzelemmel is megelégedtünk volna, az volt fontos, hogy nyerjünk ma. De természetesen nagyon örülünk annak, hogy nagyobb lett a különbség. Azt nem állítom, hogy könnyebbé tette a meccset, de talán nem kellett annyira izgulnunk.

Ahogy a nyolcaddöntő előtt sem kell túl sokat. Gurisatti Grétához hasonlóan Leimeter is úgy véli, nem probléma, hogy egy extra találkozót kell játszaniuk, mivel nem végeztek a csoport élén.

– Szerintem jót tesz nekünk, hogy játszanunk kell, mert így meccsben maradunk, nem esünk ki a ritmusból. Edzésként fel tudjuk használni – jelentette ki a 26 éves pólós.

Gurisatti Gréta Kanada legyőzése után felfedte, mi volt a siker kulcsa.

– Fizikálisan a harmadik negyedben felőröltük őket. Ehhez hozzájárult, hogy a két legjobb, balkezes játékosukat sikerült az elején a személyi hibákkal kivenni a játékból. Teljesen más lett volna a játék képe, ha ők bent vannak az elején. Így nagyon egyoldalú lett a támadásuk. A kapásra szorultak, ahol hála Istennek nincsenek olyan jó lövőik. Mi pedig rengeteg blokkal, illetve védéssel tettük hozzá a magunkét. Az előző mérkőzéssel ellentétben ma rengeteg blokk volt. A múltkori meccsen négy volt, és ezt így meg is jegyeztük, hogy amikor az olimpián megnyertük a nagyobb meccseket, akkor nyolc-kilenc blokkunk volt egy mérkőzésen. Most talán a négyet sikerült egy negyed alatt összeszedni. Azt gondolom, hogy a védekezés fantasztikus volt, és ha a védekezésbe esetleg hiba csúszott, akkor ott volt mögöttünk Alda. Ez hátul egy igazi csapatteljesítmény volt.

A Dunaújvárostól a Ferencvároshoz szerződött játékos elárulta, nem ismeri a csapata következő ellenfelét.

– Bevallom, hogy erről az argentin csapatról nem sűrűn látunk videóanyagot és mérkőzéseket sem, de biztosan meg fogjuk őket nézni, mert mindig maximálisan felkészülünk az ellenfélből. Megnézzük, hogy kik a jobb lövők, mik lehetnek a gyenge pontjaik. De persze az ausztrálok elleni lesz az élet-halál meccs a négybe kerülésért. Lehetett volna könnyebb utunk is, de aki nézte az olasz és a mai meccset, az teljesen más magyar csapatot látott. Kellett az a meccs nekünk, hogy kicsit felrázzon. A múltkori meccs végén kicsit bátortalan volt a támadójáték, most viszont mindenki felvállalta a lövéseket, és a többiek figyeltek arra, hogy jól zárjanak.

Gurisatti hozzátette, az ausztrálok elleni negyeddöntőben komoly kihívás vár majd a magyar válogatottra.

– Az ausztrálok fizikálisan rettenetesen erősek. Mindkét csapattal kétkapuztunk, és szerintem még az Egyesült Államoknál is erősebbek voltak fizikálisan. A pozíciós játékok emiatt biztosan nehezek lesznek. Viszont a harmadik negyedre az ausztrálokat is le lehet fárasztani. Nagyon sokat kell tennünk azért, hogy akkorra meglátszódjon, mi fizikálisan jobbak vagyunk. Emellett szerintem egyéni technikákban is jobbak vagyunk az ausztráloknál, de ezt be kell bizonyítani a vízben, úgyhogy ezen leszünk – ígérte az olimpiai bronzérmes játékos.

Pénteken egyúttal az is eldőlt, hogy az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államok válogatottjával a finálé előtt biztosan nem találkozik a magyar nemzeti csapat.

Borítókép: Leimeter Dóra (szemben) öröme Kanada legyőzése után (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)