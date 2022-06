Kanada kipipálva, ezúttal a könnyebb utat választotta a válogatott

Olaszország Kolumbia legyőzésével bebiztosította a helyét az A csoport élén, a Magyarország–Kanada mérkőzés tétje tehát a második hely volt, illetve Hollandia elkerülése a nyolcaddöntőben.

Majdnem három perc eltelt a találkozóból, mire megszületett az első gól, majd azon nyomban a második is – szerencsére mindkettőt a magyar csapat szerezte, az őket nagy erőkkel buzdító népes szurkolótábor megelégedésére. Kettős emberelőnyben a kanadaiak egy gólt ledolgoztak a hátrányukból, az első negyed végén 2-1 volt az állás. A következő nyolc perc sok pontatlan passzt, védést, túljátszott támadást, valamint három-három gólt hozott, így a meccs felénél megmaradt az egygólos magyar előny. (5-4)

A harmadikat nemes egyszerűséggel Keszthelyi-negyednek is nevezhetjük. A csapatkapitány háromszor is megvillant, mellette Szilágyi is betalált – nem maradt sok nyitott kérdés a zárásra, hiszen ekkor már 9-4-re vezettek Bíró Attila lányai. Így azt is megengedhette magának a csapatunk, hogy az utolsó negyedet 3-2-re elveszítse. Női válogatottunk 11-7-re nyerte a mérkőzést, ezzel az A csoport második helyén végzett, a nyolcaddöntőben Argentína ellen folytatja, míg Kanadára keményebb dió, azaz Hollandia vár. Ezúttal a könnyebb utat „választottuk”.

A csoport, 3. forduló:

Magyarország–Kanada 11-7 (2-1, 3-3, 4-0, 2-3)

A magyar csapat gólszerzői: Keszthelyi 3, Gurisatti, Szilágyi, Leimeter 2-2, Rybanská, Vályi 1-1

A csoport másik mérkőzésén:

Olaszország–Kolumbia 31-5 (5-2,7-0, 6-2, 13-1)

A csoport végeredménye: 1. Olaszország 5 pont, 2. Magyarország 4, 3. Kanada 3, 4. Kolumbia 0

További eredmények:

B csoport:

Egyesült Államok–Argentína 23-3 (6-0, 5-0, 6-2, 6-1)

Hollandia–Dél-Afrika 22-1 (5-1, 4-0, 7-0, 6-0)

A végeredmény: 1. Egyesült Államok 6 pont, Hollandia 4, Argentína 2, 4. Dél-Afrika 0

C csoport:

Brazília–Ausztrália 5-17 (1-5, 0-4, 1-5, 3-3)

Kazahsztán–Új-Zéland 11-15 (3-4, 5-2, 2-5, 1-4)

A végeredmény: 1. Ausztrália 6 pont, 2. Új-Zéland 4, 3. Kazahsztán 2, 4. Brazília 0

D csoport:

Thaiföld–Spanyolország 2-30 (0-5, 0-7, 2-11, 0-7)

Franciaország–Görögország 4-15 (1-4, 1-4, 1-3, 1-4)

A végeredmény: 1. Spanyolország 5, 2. Görögország 5, 3. Franciaország 2, 4. Thaiföld 0