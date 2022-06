Gurisatti: Néha szeretjük a nehezebb utat választani

Nem bírt Olaszország legjobbjaival női vízilabda-válogatottunk, 10-9-re kikapott tőlük a magyar csapat szerdán a Hajós uszodában. A mérkőzés kezdetén semmi sem utalt a rossz végkimenetelre, gyorsan kétgólos előnybe kerültek Bíró Attila lányai, a mérkőzés előrehaladtával viszont egyre több hiba csúszott a játékukba. Ez pedig a dél-európaiak ellen végzetes lehet, mint azt a szövetségi kapitány kifejtette.

– Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy azt elképzeltem, bár védekezésben akadt akkor is egy-két hiba. A második félidőben a védekezés és támadás terén is hullámvölgybe kerültünk. Ez mindig benne van a meccsben, hiszen nagyon hosszúak a mérkőzések, de sajnos most nagyobb volt a hullámvölgy, mint amire számítottam. A védekezésünk kicsit szétesett, főleg az emberhátrányos szituációkban. Ezt kihasználta az ellenfél, és egy vérszemet kapott olasz csapatot nehéz legyőzni – jelentette ki Bíró Attila. – Reménykedtem benne, hogy kimászunk a gödörből, de nem volt elég bennünk a döntetlenhez, esetleg egy szűk győzelemhez. Készülünk a pénteki meccsre, és bízom benne, hogy akkor egy fokkal jobban tudunk játszani. Ennek a csapatnak még sokat kell fejlődnie, hogy a második héten legyen sanszunk a négybe jutni, úgyhogy egyelőre a Kanada elleni meccs a legfontosabb. Aztán meglátjuk milyen ágon, merre tovább.

A mérkőzésen egy gólt dobó Gurisatti Gréta úgy látta, a gyakori kiállítások jelentették a porszemet a gépezetben.

– Nagyon sokszor voltunk emberhátrányban, emiatt más felállásban kellett játszanunk. Ráadásul voltak néhányan, akiknek két hibájuk is volt, ezért pihentetni kellett őket nehogy kipontozódjanak, a harmadik negyedben ketten mégis kipontozódtak. Emiatt felcserélődtek kicsit a posztok. Természetesen mi abban a felállásban vagyunk a legjobbak, amiben kezdeni szoktunk, nem véletlen játszunk úgy. Ennek a hatása elől és hátul is látszódott. Egyszer-kétszer volt olyan szituáció, amikor gyorsabban, bátrabban kellett volna lőnünk, néha túljátszottuk a támadásokat. A támadásaink a második félidőben akadoztak. Emellett hátul kaptunk két olyan gólt, amit máskor nem szoktunk. Ezt nagyon sajnálom – fogalmazott a Magyar Nemzetnek a közelmúltban a Ferencvároshoz igazolt játékos. – Mindent megtettünk azért, hogy ma győzzünk, ez sajnos nem sikerült. Most ezt átbeszéljük a stábbal és a játékosokkal is, aztán éjfélkor elengedjük az egészet, mert holnaptól már a Kanada elleni meccsre készülünk. Az a legfontosabb, hogy azt a mérkőzést megnyerjük. Biztos vagyok benne, hogy ezzel a mentalitással fogunk megérkezni az uszodába.

A vereséggel tulajdonképpen biztossá vált, hogy a magyar válogatott nem végez az A csoport első helyén, mivel pénteken úgy kellene megvernie Kanada csapatát, hogy közben Olaszország kikap a vb-újonc Kolumbiától, amire nem túlzás kijelenteni, hogy nincs esély. A csoportelsők a nyolcaddöntők helyett azonnal a negyeddöntőbe jutnak, több idejük jut a pihenésre. Gurisatti szerint talán nem is baj, hogy nekik ez nem adatik meg.

– Ez majd csak a végén derül ki, de feltétlenül rossz, hogy nem lesz plusz egy nap szünetünk, csoportelsőség esetén összesen három nap szünetünk lett volna. Egyébként is, azt gondolom magunkról, hogy néha szeretjük inkább a nehezebb utat választani. És ha már így alakult, akkor ebből szeretnénk kihozni a maximumot. Mindenki tükörbe tud nézni este, mert megtette azt, amit az adott szituációban a legjobb döntésnek, megoldásnak gondolt. Természetesen mi is emberek vagyunk, látjuk azt, hogy mi volt a hiba. Most az a kérdés – mint minden sportolónál –, hogy milyen gyorsan tudunk ezen túllépni és megújulni – tette hozzá a 26 éves pólós.

Este a férfi csapatunkért szoríthatunk, 21 órakor Brazília válogatottjával csapnak össze a Margitszigeten.

Borítókép: Gurisatti Gréta (balra), Bíró Attila és Mahieu Geraldine (MTI/Koszticsák Szilárd)