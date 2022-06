A pénzdíj és a wimbledoni trófea pontok hiányában is vonzó

Hét magyar a névsorban Fucsovics Márton dilemmája ellenére az ő neve egyelőre szerepel a wimbledoni rajtlistán, ahogy a védett ranglistás helyezésének köszönhetően Balázs Attila is a főtáblán indulhat. Piros Zsombor a selejtezőből próbálhatja meg kiharcolni a részvétel jogát. A nők között alanyi jogon főtáblás Bondár Anna, Udvardy Panna és Gálfi Dalma is, míg Jani Réka a selejtezőben vehet részt. A rajlistán még itt szerepelt a korábbi döntős Eugenie Bouchard neve is, ám a kanadai játékos az egyiptomi Majar Serif visszalépésének köszönhetően már a főtáblások közé került. Ha még legalább kilenc visszalépő lesz, akkor Jani Réka is megúszhatja a selejtezőt.