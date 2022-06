Rafael Nadal nem játszik többé úgy, mint a Roland Garroson

A spanyol klasszis vasárnap a tizennegyedik döntőjét is megnyerte a salakpályás Grand Slam-tornán, ezúttal a norvég Casper Ruudnak (6:3, 6:3, 6:0) jutott az esélytelen áldozat szerepe.

Nadal immár huszonkét Grand Slam-győzelemmel tartja a rekordot a férfiak között, noha 2010 óta először tudott két egymást követő GS-versenyt megnyerni – akkor a Roland Garrost, a wimbledoni tornát és az amerikai nyílt teniszbajnokságot is megnyerte. Tavaly Novak Djokovics kezdte hasonlóan az évet, mind idén Nadal: a szerb Wimbledonban is nyert, és csak az utolsó mérkőzés, a US Open döntője hiányzott neki a naptári Grand Slamhez.

Nadal viszont lehet, hogy el sem megy az angliai versenyre. A spanyol klasszis 2019 óta nem játszott Wimbledonban. Idén szeretne visszatérni, de nem olyan áron, amelyet a Garros-sikerért fizetett.

– A második fordulós mérkőzés után jött el a mélypont, nem tudtam lábra állni. Utána

minden meccs előtt injekciókat kaptam, amelyek teljesen elzsibbasztották a lábamat. Így még egyszer nem fogok végigjátszani versenyt. Ott akarok lenni Wimbledonban, de ha az új kezelés, amit kipróbálunk előtte, nem működik, akkor ki fogom hagyni a tornát – szögezte le Nadal.