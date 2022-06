Nem a helyszínváltáson fog múlni a Győr újabb BL-győzelme

Fodor Csenge 2017-ben igazolt a Győri Audi ETO-hoz, az idei lesz a harmadik szereplése a Bajnokok Ligája négyes döntőjében. A 23 éves balszélső nem különösebben izgatott az újabb Final Four-szereplése előtt: Fodor a helyszínváltás miatt sem aggódik. Mint ismert az idei férfi kézilabda Európa-bajnokságnak is otthont adó MVM Dome-ba költözik a Final Four mezőnye. – Már alif várjuk, hogy győzelemmel avathassuk fel a csarnokot, nem is gondolunk arra, hogy számít-a a helyismeret. Ki fogjuk zárni a külső körülményeket, nem hiszem, hogy a Papp László Sportaréna után komplikációt okozhatna az új helyszín – mondta a ma délelőtti sajtófélórán az ETO junior világbajnok játékosa.