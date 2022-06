Olimpiai bajnok világsztár igazolt Veszprémbe

Csík Zoltán maximálisan elégedett Momir Ilics csapatépítési tevékenységével. – Ilyet az elmúlt hat évben nem láttam, mint amilyen most volt. Egymásért is küzdöttek a játékosok. Láttunk szép meccseket – mondta a sportvezető. A következő szezonra – amennyiben megkapja a BL-induláshoz szükséges szabadkártyát a klub – a Final Fourba jutás a cél.

A sportigazgató, Nagy László is felidézte a tavaly megfogalmazott célokat. – Egy éve a csapategység és egy egészséges versenyhangulatú öltöző kialakítása volt a cél. Ez a kezdetben az eredményekben is látszott, ennek köszönhetően nagy volt a hullámzás a csapat játékában. A hullám tetején legyőztük itthon a Barcelonát és a Paris SG-t, de utána kikaptunk a Zaporizzsjától. A januári Eb után az egymásért való játék kezdett stabilizálódni, gyakorlatilag nüanszokon múlott a bajnoki cím. A Final Fourba jutás nem volt reális elvárás, mert nem tapasztalt edzők vezették, vezetik a csapatot. Ők óriási energiát fektettek a munkába. Elégedettek vagyunk a 10-11 hónapos munkájukkal. De ha csak egy másodperc alapján vonok mérleget, akkor nem vagyok elégedett, az elveszített bajnoki döntő rányomta bélyegét a Final Four elődöntőre.

Kilenc meccset veszítettünk el a szezonban. A legfájóbb az, hogy a végén három egymást követő mérkőzésen maradtunk alul. Van feladatunk a jövőben, minden játékosunk motivált lesz.

Az edző, Momir Ilics megköszönte a főnökeinek a lehetőséget, hogy ilyen nagy esélyt, hatalmas lehetőséget kapott azzal, hogy ő lehet a Telekom Veszprém edzője.

– Minden kezdet nehéz, de napról napra fejlődtek a játékosok, és a célt elértük, valódi csapatot sikerült építenünk. A játékosok a klubért és a szurkolókért is küzdöttek. A fiatalokat igyekeztünk beépíteni, még az ideinél is több lehetőséget adni nekik.

Olimpiai bajnok, BL-győztes beálló érkezik

A sajtótájékoztató végén a klub bemutatta azokat a játékosokat, akik 2023-tól költöznek Veszprémbe. A 25 éves olimpiai bajnok francia beálló, Ludovic Fabregas 2018-ban a Montpellier-vel, 2021-ben és idén a Barcelonával nyert Bajnokok Ligáját. – Támadásban és védekezésben is kiemelkedő. Minden csapat szívesen látná. Büszkék vagyunk rá, hogy minket választott – méltatta Nagy László az új szerzeményt.

Fabregas honfitársa, az olimpiai bajnok balszélső, Hugo Descat a Montpellier-t hagyja ott a jövő nyáron a Veszprém hívásra. – Kiváló karakterű játékos, a hozzáállása példaértékű – mondta róla a sportigazgató. Descat két évre kötelezte el magát.

Csakúgy, mint a dán Aalborg Európa-bajnok svéd jobbátlövője, Lukas Sandell. – Omar Jahjával és Ilics Zoránnal kiegészülve meg lesz oldva a jobbátlövő poszt – mondta Nagy. Hozzátette, hogy a tipikus skandináv mentalitású, támadásban és védekezésben is bevethető játékos rengeteget segíthet a Veszprémnek.

Augustin Casado szintén. A 26 éves, Eb-ezüstérmes, jelenleg a Logronót erősítő irányító, balátlövő a januári Eb-n robbant be a nemzetközi színtérre. – Le kellett rá csapni, nem sokat tanakodtunk, mielőtt leigazoltuk. Intelligens játékos csatlakozik hozzánk – dicsérte Casadót a sportigazgató.

Borítókép: Fabregas, Casado és Ilics egy hullámhosszra került a sajtótájékoztatón (Fotó: Veszprém Megyei Napló)