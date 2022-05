„Nagy László okos volt és mértéktartó”

– Nagy László, a klub sportigazgatója a szezon előtt kijelentette, hogy nem elvárás bejutni a Bajnokok Ligája Final Fourba. Ehhez képest most ott állnak a kölni négyes döntő küszöbén. Meglepte Nagy László nyilatkozata?

– Nem csak engem, szinte mindenkit, a szurkolókat, a játékosokat is. Utólag azt kell mondanom, hogy okos és mértéktartó volt Nagy László nyilatkozata, hiszen rengeteg változás történt Veszprémben a szezon előtt. David Davis távozott, az ő helyére a felnőtt edzői tapasztalattal nem rendelkező Momir Ilics került. Több játékos a szerződése lejárta előtt távozott, átalakult a keretünk. Ennek fényében Nagy Lászlónak igaza volt, szerintem le akarta venni a terhet a vállunkról a szezon előtt, és ez jó pedagógiai és pszichológiai érzékre vall a részéről. Most a helyes úton járunk, a januári Eb után nagyon komoly intenzitású edzéseink voltak, és ezt az időszakot hónapokig kit tudtuk tolni. Egy mérkőzés, a mai visszavágó választ el minket a kölni Final Fourtól.