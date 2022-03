David Davis nem sértett emberként tér vissza Veszprémbe

Elfogadta a sorsát, és ezért nem is haraggal gondol vissza 2021. június 7-re David Davis, amikor a Telekom Veszprém azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól. A spanyol kézilabdaedző meghosszabbított szerződése szerint még 2023-ban is a helyén lehetett volna, de két fájdalmas fiaskó után a klub vezetőiben fel sem merült, hogy „megkegyelmeznek” neki.

A szurkolók egy része már akkor elpártolt tőle, amikor a 2019-ben megmentőként érkező Davis tavaly még a BL negyeddöntőjéből sem tudta továbbjuttatni a csapatát, pedig az ennél is kellemetlenebb fricska csak ez után következett. Az együttes oda-vissza kikapott a bajnoki döntőben az örök rivális Pick Szegedtől, odalett a címe, de oda a tulajdonosok és a klubvezetők bizalma is.

David Davis úgy járt, mint Carlos Ortega, a spanyol honfitársa 2015-ben, majd három évvel később a felállított svéd Ljubomir Vranjes, akinek a helyét átmenetileg Gulyás István vette át. A „menesztettek klubjába” került Davis amúgy 137 tétmérkőzésen irányította a Veszprémet, a statisztikák szerint 114 győzelmet, 3 döntetlent és 20 vereséget könyvelhetett el.

Úriemberként távozott

– Megszerettem Veszprémet, úgy éreztem, hogy így volt velem a klubom és a város is. A kéréseimet teljesítették, a tekintélyem pedig még nagyobb is lehetett volna, ha 2019 júniusában nem szenvedünk háromgólos vereséget a Bajnokok Ligája döntőjében – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak David Davis, akit a menesztése után éppen az az észak-macedón klub, a HC Vardar Szkopje várt tárt karokkal, amelyik három éve a BL-cím sorsát eldöntő összecsapáson 27-24-re verte a magyar ellenfelét, és ahol Davis 2014 és 2018 között másodedzőkét már dolgozott.

Magam is úgy éreztem, hogy a várakozásnak nem tudtunk megfelelni, sem én, sem a csapatom, a felelősséget is együtt kellett vállalnunk, a menesztést viszont nekem kellett zokszó nélkül elfogadnom. Nem én voltam az első olyan edző, akinek ajtót mutattak, akinek tudomásul kellett vennie, hogy ünnepeltből egyszer csak kegyvesztett is lehet. Nem haraggal távoztam, a kapcsolatom sem szakadt meg a Veszprémmel, akik kedveltek, azok ma is szívesen beszélnek velem

– mondta a tréner.

David Davis mai helyzetének különlegessége, hogy abból a játékosgárdából, amelyet a 2019-es kölni BL-döntőben felvonultatott, Nagy László visszavonulása után már a veszprémi klub sportigazgatója, Momir Ilics a vezetőedzője, Sterbik Árpád pedig a kapusok felkészítője.

– Akkor még az álmaimban sem gondoltam arra, hogy három évvel később, Szkopjéba visszatért edzőként éppen a Veszprém ellen kell csatát vívnom. Ráadásul úgy, hogy az ellenfél együttesét a nálam öt évvel fiatalabb „Momo”, a volt játékosom irányítja. Hozzá képest én vagyok a tapasztaltabb, viszont ő lehet büszke arra, hogy újonc vezetőként máris értékes skalpokat sikerült gyűjtenie. Figyelmeztető jel a számomra, hogy néhány hónap leforgása alatt olyan kézilabdás mesteremberekkel szemben tudott csatát nyerni, mint amilyen a Barcelonához került Carlos Ortega, a PSG élén álló Raul Gonzalez, vagy Talant Dujsebajev, a kielcei nagyfőnök, és az exbarcelonai, most Bukarestben csapatot építő Xavi Pascual – folytatta David Davis, aki játékosként világbajnok spanyol válogatottat erősített, szélsőjátékosként pedig három alkalommal szerepelt az Atlético Madrid BL-győztes klubcsapatában.

Szkopjei Dávid a veszprémi Góliát ellen

Davis szerint előny a Vardar számára, hogy március 31-én, a rájátszás első körében először Szkopjéban mérhetik össze a tudásukat az Építőkkel, mert ott győzhetnek és nehezen behozható előnyt is szerezhetnek az április 6-i veszprémi visszavágó előtt.

– Azt hiszem, hogy valamennyivel többet tudok a Veszprémről, mint a kétszeres BL-győztes Momo a Vardarról. Én az ellenfél minden játékosát jól ismerem, még a fiatal reménységeket is, hiszen tavaly még ott éltem közöttük. Feltételezem, hogy ő nem túl sok figyelmet szentelt nekünk, mert csak az ötödik helyen végeztünk a csoportunkban, a tavalyi mérlegünk pedig siralmasan gyenge volt. Október 13-tól sorozatban hét BL-mérkőzésünket veszítettük el, egyre reménytelenebb helyzetbe kerültünk, idén viszont veretlenek vagyunk, a Montpellier, a Zágráb és az Elverum ellen is nyertünk, a fehérorosz Meskov Breszt kizárása után pedig ölünkbe hullott egy 10-0-s győzelem. Nagy kihívásként tekintek a Telekom Veszprém elleni mérkőzésekre, fel sem merül bennem, hogy valamiféle törlesztenivalóm lenne a menesztésem miatt, de bizonyítani szeretnék a csapatommal. Papíron a Veszprém a jobb, de hiszek abban, mi is lehetünk Dávidok a Góliáttal szemben, szóval keményen és felkészülten fogunk beleállni a küzdelembe – mondta befejezésül David Davis, aki tehát a felmentése után először április 6-án tér vissza Veszprémbe.

Borítókép: David Davis szerint előny, hogy először hazai pályán játszanak (Forrás: Handball-planet.com)