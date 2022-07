Centenáriumi Magyar Derby rekorddíjazással és sztárvendéggel

A 100. Magyar Derby rekord díjazást hoz, kiemelt és eddig nem látott összeget fizet ki a hazai versenyszervező erre a futamra. A harmincmillió forintos összdíjazás a régió lóversenysportjában is kiemelkedőnek számít. A versenyben 16 telivér áll starthoz, emellett lesz négy tartalék ló is.

A jelenleg aktív szakemberek közül csupán egy olyan trénert találunk, Kovács Sándort, aki lovasként és később idomárként is tudott nyerni a legendás futamban. A jelenleg is aktív magyar lovasok között Nagy Tamás nyerte a legtöbb Magyar Derbyt. Eddig kétszer ért haza, 2020-ban Shy Boy nyergében, és 2018-ban Esti Fénnyel.

Az aktív trénerek között Ribárszki Sándor magasan egyeduralkodónak számít a maga öt győzelmével. Az elsőt még 2000-ben nyerte Rodrigóval, akit akkor a 67 éves legenda, Kállai Pál lovagolt.

A női mezőny is igencsak színes: itt lesz többek között Suták Csenge, aki 170 versenyével minden idők legeredményesebb magyar női galopplovasa. Csenge több kiemelt versenyt is nyert már, de derbit még soha. Minden zsoké álma, hogy derbit nyerjen, és Csenge reméli, hogy ezúttal neki is sikerül.

A Magyar Derby több mint egy lovas verseny, pezsgő kulturális esemény. Fókuszban az elegancia: divatbemutató, divatmustra és kalapverseny várja a nézőket. Lesz pónifelvonulás, a legendás Kállai Pál szobrának avatása, szimfonikus zenekar koncertje, majd napzárásként a Derby Fesztivál háziasszonya, Tóth Gabi énekli el az eseményre írt Derby dalát. A versenyek versenyét, a 100. Magyar Derby futamát este 19:10-kot futják, a tétje harmincmillió forint.

Lovas nemzet vagyunk Megtiszteltetés, hogy a hazai lóverseny egyik legrangosabb eseményének, a jubileumi 100. Magyar Derbynek lehetek a háziasszonya! Az elegáns rendezvénynek a Kincsem Park ad otthont július 3-án, vasárnap. A Derby azonban nemcsak az eleganciáról és a lovakról szól, hanem a hagyományőrzésről is, hiszen lovas nemzet vagyunk. Ősidőktől fogva meghatározó szerepe van számunkra a lovaknak, a lovaglásnak. Manapság egyre népszerűbb a lóversenysport, amit gróf Széchenyi István honosított meg Magyarországon – írja közösségi oldalán Tóth Gabi.

A derby előtti napon, szombaton is lesz rangos lovas esemény. Akkor rendezik a CSIO3*-W Nemzetközi Díjugrató versenyének Nemzetek díját, amelyen 7 ország – köztük Magyarország – nemzeti válogatottja ül majd nyeregbe. A tét nem kevesebb mint Európa legfontosabb csapatversenyének döntőjébe kijutni Varsóba. A Nemzeti Lovardában délután 15:30-tól együtt szurkolhatunk a magyar díjugrató válogatottnak, köztük Horváth Balázsnak, Jármy Vincének, Ifj. Kövy Andrásnak, Ifj. Szabó Gábornak és Szuhai Péternek. Hogy mennyire komoly a verseny, az abból is látszik, hogy a csapatok több mint negyvenmillió forintnyi nyereményért küzdenek.

– Ez egy háromnapos nagy fesztivál lesz, a vasárnap pedig a Széchenyi István által 1827-ben alapított magyar lóversenyzés legnagyobb és legkülönlegesebb napját ígéri – fogalmazott Pécsi István, a Kincsem Park ügyvezető igazgatója.

Pécsi István szerint a derbin a 16 indulóból hét-nyolc ló közel azonos eséllyel áll rajthoz a 2400 méteres pályán. Közülük kiemelte az Alagi-díj győztesét, Maximot, valamint a mögötte harmadik Spartan Devilt. Megemlítette még az egy hónapja 2200 méteren futamot nyert Black Peppert és a mögötte akkor második Régi Csibészt.

Íme, a tavalyi futam:

Borítókép: Tóth Gabi saját dalt írt az eseményre (Fotó: Kincsem Park)