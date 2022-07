Elveszítette legjobbját, de hozott három amerikait a magyar ezüstérmes

A hazai második hely selejtezőt jelentett volna az Euroligára – amelyet tavaly sikeresen vívott meg a csapat –, ám az orosz klubok kizárása miatt azonnal főtáblára kerül, köszönhetően annak is, hogy a Sopron Basket megnyerte a sorozatot, és ezzel erősítette a magyar pozíciót. Ez azzal jár, hogy muszáj megfelelő keretet kialakítani a jó szerepléshez, és a szekszárdiak most végeztek ezzel a munkával. A dolgukat nehezítette, hogy a legjobb játékosuk, a bosnyák Nikolina Milics a francia Carolo Basketben folytatja a pályafutását, a magyar válogatott Gereben Lívia a romániai Sepsiszentgyörgybe költözött, és távozott a kulcsemberek közül a szlovén Zala Friscovec is, Andi Hanna és az amerikai Kolby Morgen pótlása viszont nemigen okozhatott nagy fejfájást.

Fotó: Kscszekszard.hu

– A megszokottnál nagyobb vérfrissítésre került sor a keretben, ami részben a mi elhatározásunk, részben a távozók döntésének az eredménye – számolt be a változásokról Szabó Gergő ügyvezető. – Még a tavalyinál is később raktuk össze a csapatot, zömében rajtunk kívülálló okok miatt, hiszen az előző szezon végeztével azonnal belekezdtünk a munkába Szabó Noémi sportigazgatóval. Az Euroligában eredetileg selejtezővel számoltunk, de ugye az orosz klubok hiányzása miatt egyből a csoportkörbe kerültünk, ami örvendetes. Noémivel a háttérben sokat kellett dolgozni, hogy legalább az előző év szintjén maradjunk. A távozó három külföldi játékosnak más elképzelése volt a jövőjével kapcsolatban, valamint Gereben Lívia is jelezte, máshol kívánja folytatni karrierjét. Ami az újakat illeti, Sydney Wallace az Euroliga előző idényében 16 pontot dobott átlagban, ami önmagáért beszél… Victoria Vivianstól sokat várunk, nagy WNBA-tapasztalattal rendelkezik, míg a harcos erényeket csillogtató, fáradhatatlan, remek blokkoló Ruthy Hebarttól a palánkok alatt számítunk markáns játékra. Korábban már bejelentettük Boros Júlia érkezését, ő a jelenleg zajló U20-as Európa-bajnokságon képviseli klubunkat. Szücs Gréta többször a keretben volt tavaly is, a következő szezonban talán még nagyobb szerepet kap.

Fotó: Kscszekszard.hu

A bajnoki elődöntőben súlyosan megsérült Krnjics Szara még csak a rehabilitációnál tart, a center és a klub a teljes felépülést követően dönt a jövőről. A 28 éves amerikai–brit állampolgár Sydney Tamara Nicole Wallace a francia Lattes Montpellier együttesét hagyja el a Szekszárd kedvéért, a 24 esztendős Ruthy Habard a Chicago Sky játékosaként vitézkedik jelenleg a WNBA-ban, ő még nem játszott Európában. Victoria Viviens a 2020-2021-es európai szezont a spanyol CD Zamarat csapatánál töltette, amúgy 2018 óta az Indiana Fever kosarasa, amelyben tavaly csapattársa volt a soproni Határ Bernadettnek, aki most súlyos térdsérüléséből lábadozik, és ezért az idén kihagyja a WNBA-t.

A Szekszárd augusztus 15-én kezdi meg a felkészülést a szezonra, s ahogyan minden évben, az előtte lévő napokban a játékosok alapos orvosi vizsgálatokon esnek majd át.

Borítókép: Nikolina Milics távozása nagy veszteség (Fotó: Kscszekszard.hu)