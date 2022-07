Märcz Tamás rekordsebességgel levonta a vb-kudarc következményeit

– Nekem kell vállalni a felelősséget mindenért, és tudom is az okokat, hogy miért nem sikerült számunkra ez a világbajnokság. Persze a vízilabda nem egy egyéni sportág, nem én vagyok csak a résztvevője, én csak próbálom mozgatni a szálakat, a többieknek is látniuk kell, miért nem sikerült ez most. Azt gondolom, ebben a tizenhárom játékosban benne volt a lehetősége annak, hogy megnyerjük a vb-t, de a keret kijelölésekor még nem lehetett látni, mi fog történni az úton, később pedig nem lehetett változtatni azon, hogy ki ugrik a medencébe. Látom, hogy mi a gond, hogyan kellene frissülni, min kellene dolgozni. Ha nem Budapesten van a világbajnokság, és van erre felhatalmazás, akkor biztos, hogy más összetételű, vagányabb csapatot alkottam volna – értékelt Märcz Tamás a Montenegró ellen 8-6-ra megnyert helyosztó után a Nemzeti Sportnak.

A sportlap oldalán látható videón Märcz bővebben beszélt a vb-keret kihirdetésének hátteréről, és azt is elárulta, a telefonjában már összeírta annak a húsz játékosnak a nevét, akivel nekivág az Eb-felkészülésnek.

Borítókép: Märcz Tamás tudja, miért nem sikerült jobban a vb-szereplés (Fotó: Nemzeti Sport)