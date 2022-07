Nem ünnepelhettek győzelmet az újpestiek a Mezőkövesd ellen

Ennek a 35. percben lett meg az eredménye: jobb oldali szögletet követően Katona Mátyás a tizenhatoson kívülről laposan kapura lőtt, a labda az egyik védőn megpattanva a hálóba vágódott – 1-0. A szünet után is folytatódott az újpesti fölény, az 54. percben Bjelos egyedül vezethette a kapura a labdát, aztán kilenc méterről gyámoltalanul a jobb kapufa mellé lőtt, válaszként a másik oldalon Cseri 16 méteres lövése foglalkoztatta Banait.

Fotó: Nemzeti Sport/Meder István

Fokozatosan egyre többet birtokolta a labdát a Mezőkövesd, akadtak is jó lehetőségei, és a 65. percben ki is egyenlített. Banai védése után szöglet következett, Besirovic remekül adott be jobbról, és a rövid sarok felé kirobbanó Jurina öt méterről nagyon szép mozdulattal fejelt a kapu jobb oldalába – 1-1. Szemlátomást megzavarodott a házigazda, ebben az időszakban már nagyon nem róla szólt a mérkőzés – ennek ellenére egy kontra végén Bjelos újra vezetést szerezhetett volna, de Tordai védte a lövését.

Kicsit visszavettek a vendégek, az iram jó volt, de mindkét csapat rengeteget hibázott, sok volt az eladott labda, a pontatlan átadás. A 91. percben a csereként beállt újpesti Koné került ziccerbe, ám Tordai nagy bravúrral védte a közeli lövését. Ezzel együtt a döntetlennel igazságos eredmény született, az első félidő az Újpestté, a második a Mezőkövesdé volt.



NB I, 1. forduló

Péntek

Bp. Honvéd–Zalaegerszeg 0-1 (0-0), Bozsik Aréna, 4084 néző, jv.: Bogár. Gólszerző: Meshack (47.)

Szombat

Kecskemét–Vasas 0-0, Széktói Stadion, 2527 néző, jv.: Erdős. Kiállítva: Sági (38.)

Újpest–Mezőkövesd 1-1 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, 3023 néző, jv.: Pintér Cs. Gólszerző: Katona (35.), illetve Jurina (65.)

Vasárnap

Kisvárda–Debrecen 15.45 (M4 Sport+)

Paks–Mol Fehérvár 18.00 (M4 Sport+)

Ferencváros–Puskás Akadémia 20.30 (M4 Sport)

Borítókép: A mezőnyben végig nagy csata dúlt (Fotó: Nemzeti Sport/Meder István)