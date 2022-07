Örökre elkötelezte magát a Vidivel a csapat kulcsembere

Fiola Attila 2016-ban igazolt a Puskás Akadémiától a Fehérvárhoz. Azóta eddig 177 tétmérkőzésen lépett pályára a Vidiben, ezeken egy gólt szerzett. 2018-ban alapembere volt a Vidi bajnokcsapatának, amely azon a nyáron bejutott az Európa Liga csoportkörébe. Fiola továbbá 2017-ben, 2019-ben és 2020-ban bajnoki ezüstérmet, 2021-ben bronzérmet nyert a Vidivel, a Magyar Kupát 2019-ben megnyerte, 2021-ben ezüstérmes lett.

– Örülök, hogy a Vidiben folytathatom pályafutásomat, a hetedik idényemet kezdem a csapatban, így egyértelmű, hogy jól érzem magam itt. A júniusi válogatott mérkőzések óriási élményt jelentettek számomra, ezt követően, egy hosszú szezon végén jól jött a pihenés is. Most viszont újult erővel tértem vissza a csapathoz, és rögtön meg is kezdtem a srácokkal a felkészülést a következő idényre – nyilatkozta Vidi honlapjának a hosszabbítás után a 32 éves jobbhátvéd.

Stopira után tehát újabb kulcsember hosszabbította meg a szerződését. A Vidi a nyáron megszerezte továbbá Claudiu Bumbát a Kisvárdától, az északmacedón Nikola Szerafimovot, valamint kölcsönbe a szlovák Peter Pokornyt a Real Sociedadtól. Kölcsönből visszatért többek között Csoboth Kevin (Szeged-Csanád), a francia Lyes Houri és a grúz Budu Zivzivadze (Újpest) – összességében a Fehérvár alaposan megerősödött tehát.

A csapat vezetőedzője, Michael Boris mégis visszafogottan nyilatkozott arról, a piros-kékek veszélyesek lehetnek-e a Ferencvárosra az új évadban.

– Szerénynek kell maradnunk. A Fehérvár mindig a Ferencvárossal akar versenyezni, de szerintem a Ferencváros más szinten van – nyilatkozta Boris a Hungarianfootball.com oldalnak. – Bajnokok Ligájában játszanak, a pénzügyi helyzetük is erős, mindig 15-20 ezer nézőjük van, így nem vehetjük fel velük a versenyt. Amikor legutóbb 2-0-ra kikaptunk ellenük Fehérváron, az edzőjük teljesen kicserélte a csapatot, az egyik fogaskereket a másikra. Mondhatnám, hogy a célunk a Ferencvárost támadni, de aztán ha a szezon végén 24 pont lesz a hátrányunk, akkor magyarázkodhatok. Szerénynek kell maradni és reális célokat kitűzni. A kupában addig szeretnénk jutni, amíg csak lehet. Az van a fejünkben, hogy legalább 57 pontot gyűjtsünk a bajnokságban, ha több lesz, mint 60, akkor remek idényt futunk, akkor a második helyre reális esélyünk lesz és közelebb kerülünk az elsőhöz.

A német trénerre ráfogni sem lehet, hogy irigy lenne a hazai vetélytársakra. Szimpatikusan azt kívánja, bárcsak a Fradi nyerné meg a BL-t (de ha csak a csoportkörig jutnak, az is remek lenne). S a saját csapata mellett a Kisvárdának és a Puskás Akadémiának is azt kívánja, hogy jusson be az EKL csoportkörébe.

Borítókép: Fiola Attila jól érzi magát a Vidinél (Fotó: Mol Fehérvár FC)