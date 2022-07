Kipusztul az emberiség – lecibálták az útról a Tourt megzavaró tüntetőket

A koronavírus ott kering a francia kerékpáros-körverseny körül, három versenyző már eddig is kiesett a mezőnyből, ma reggel pedig újabb kettő, az összetettben vezető szlovén Tadej Pogacar a norvég Vergard Stake Laengen után egy másik segítőjét, George Bennettet is elveszítette. Az UAE Team Emirates új-zélandi bringása a csapat belső protokollja szerinti hétfői tesztelésen, a szünnapon akadt fenn, éjjel pedig a tünetek is jelentkeztek nála. Ezt azért fontos hozzátenni, mert a Touron a pozitív teszt idén nem feltétlenül jelenti a versenyző visszaléptetését. Amennyiben a szervezetében a vírusok koncentrációja alacsony, és az illető tünetmentes, egy három orvosból álló bizottság, amelyből az egyik a csapat orvosa, engedélyezheti a rajthoz állását. S egy másik UAE-versenyző, a lengyel Rafal Majka éppen így járt – aki ugyanúgy hegyi segítő, mint Bennett –: bár neki is pozitív lett a tesztje, őt a konzílium engedte rajthoz állni. Pogacar így egyrészt fellélegezhetett, mert különben a hét segítőjéből már csak négy maradt volna, ami a kemény hegyi szakaszok előtt nagyon rossz hír lett volna. Másrészt annak nyilván most ő sem örül, miként a mezőnyből senki sem, ha a lengyel bringás mellette tüsszent egy nagyot…

A pihenőnap után ma Morziné és Megéve között 148,1 kilométeres, hegyi befutós szakasz várt a mezőnyre, s négy hegy: a 807 méter maas Cote de Chevenoz (4. kategória, ide 2,2 kilométeren 2,9 százalékos meredekségű emelkedő vezetett fel), az 1031 méteres Col de Jambaz (3. kategória, 6,7 km, 3,8 százalék), a 661 méteres Cote de Chatillon-sur-Cluses (4. kategória, 4,5 km, 3,9 százalék), a végén pedig az 1382 méteres Montée de l’altiport de Megéve (2. kategória, 19,2 km, 4,1 százalék).

A végén a közel húsz kilométeres emelkedő a hossza miatt azért nem ígérkezett könnyed tekerésnek.

Nagy létszámú, huszonöt fős szökevénycsoport alakult ki, amely közel hétperces előnyre tette szert a mezőny előtt. Az olasz Alberto Bettiol (EF Education–EasyPost) pedig ettől a társaságtól is ellépett, 36 kilométerrel a vége előtt fél perc volt az előnye az üldözők előtt, a mezőny pedig már hét és fél perc lemaradásban volt, amikor váratlan fejlemény történt. Ugyanazok a környezetvédelem mellett tüntetők zavarták meg a Tour de France-t, azok, akik júniusban a Roland Garrost is. A francia nyílt teniszbajnokságon egy lány a horvát Marin Cilic és a norvég Casper Ruud meccsén beszaladt a pályára, és villámgyorsan odaláncolta magát a hálóhoz. A pólóján ez állt: „We have 1028 days left”, azaz 1028 napunk van hátra. Most hét társa foglalta el a Tour útvonalát, kettőjüknek össze volt kötve a feje, a pólójukról pedig azt olvashattuk le, hogy már csak 989 napunk van hátra. Rózsaszín füstjükkel fokozták a zűrzavart.

Tour de France stage 10 held up by climate protest. The stage was halted for about 15 minutes before it could resume.https://t.co/0udtgbZCwn — VeloNews (@velonews) July 12, 2022

Fotó: Europress/AFP/DAVID STOCKMAN

A Tour de France rendezői minden kerékpárost megállítottak. Miután a tüntetőket eltávolították, lerángatták az útról, folytatódott a verseny, az időkülönbségek pedig megmaradtak. Bettiol egyébként, amikor a tüntetőkhöz ért, áttört a sorukon, de nem mehetett tovább.

A főmezőnynek nőtt a lemaradása, így számolnunk kellett azzal, hogy az elöl levők közül a német Lennard Kämna (BORA–hansgrohe) átveheti az összetettben vezetőt megillető sárga trikót Pogacartól, hiszen a szakasz előtt a 21. helyen állva 8:43 perccel volt lemaradva Pogacartól. Említettük, hogy a végén a hosszú emelkedő leküzdése nem lesz egyszerű feladat, és Bettiol itt el is készült az erejével, utolérték, és el is mentek mellette. Háromszáz méterrel a cél előtt még tíz versenyző volt együtt, a végén aztán a dán Magnus Cort (EF Education–EasyPost) sprintelt a legjobban, így ő nyerte meg a szakaszt. Bár az emelkedőn volt olyan pillanat, amikor virtuálisan Kämnára került a sárga trikó, amikor beérkezett a főmezőny, nem lehetett boldog, mert azt rögzíthettük, hogy továbbra is Tadej Pogacar vezet az összetettben, az előnye 11 másodperc Kämna előtt – ez most ennyin múlt.

Tour de France, 10. szakasz, Morzine–Megéve, 148,1 km, hegyi befutó:

1. Magnus Cort (dán, EF Education–EasyPost) 3:18:50 óra

2. Nick Schultz (ausztrál, BikeExchange–Jayco) azonos idővel

3. Luis León Sánchez (spanyol, Bahrain Victorious) 7 másodperc hátrány

...10. Lennard Kämna (német, BORA–hansgrohe) 22 mp h.

...20. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 8:54 perc hátrány

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 37:11:28 óra

2. Kämna 11 másodperc hátrány

3. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo–Visma) 39 mp h.

4. Geraint Thomas (brit, INEOS Grenadies) 1:17 perc hátrány

Szerdán az Albertville és Le col de Granon közötti 152 kilométer megtétele és újabb hegyi befutó vár a 109. Tour de France mezőnyére, amely összesen 3328 kilométert teker, amíg jövő vasárnap Párizsban a hagyományok szerint célba ér a Champs-Élysées-n.

A belga Quick-Step–Alpha Vinyl csapat sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a következő öt évben Soudal–Quick-Stepként szerepel majd, a főszponzor az ugyancsak belga, jelenlegi Lotto–Soudal csapattól érkezik. A Quick-Step azt is bejelentette, hogy nem hosszabbítják meg a brit Mark Cavendish szerződését. A 37 éves sprinterklasszis tavaly a Tour de France-on megszerezte a pontverseny győztesét megillető zöld trikót, négy szakaszt nyert, összességében 34. Tour-szakaszsikerével beérte az örökrangsor élén a belga Eddy Merckxet. A rekorddöntésre idén nincs lehetősége, mert az idei Tourra nem nevezték be, a Quick-Step a 25 éves holland Fabio Jakobsen mellett tette le a voksát. Cavendish a májusi Giro d’Italián kapott lehetőséget, egyetlen sikerét a balatonfüredi mezőnyhajrában aratta. Ha mindhárom Grand Tourt (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta) figyelembe vesszük, ezeken Cavendishnek 53 etapsikere van (Tour: 34, Giro: 16, Vuelta: 3), és az örökrangsorban a harmadik helyen áll Merckx (64) és az olaszok legendás sprintere, Mario Cipollini (57) mögött. Májusban úgy fogalmazott, még két évig folytatná a pályafutását.

Borítókép: Erre a jelenetre senki sem számított a szakasz előtt (Fotó: Getty Images)