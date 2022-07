Vesztünket akarják a törökök, nagyon vigyázni kell velük

A kairói vívó-világbajnokságon ma befejeződtek az egyéni versenyek, női kardban három, férfitőrben két versenyzőnkért szoríthattunk, hogy minél tovább jussanak a 64-es főtáblán. Nos, a hölgyeknél mindössze egy asszót sikerült nyerünk: Battai Sugár nagy csatában 15-14-re verte a francia Anne Poupinet-t, a 16 közé jutásért azonban már nem bírt egy másik, nevesebb franciával, a csapatban világ- és Európa-bajnok Caroline Querolival, 15-10-re kapott ki tőle. A másik két főtáblás magyar, a kiemeltként csak most kezdő Pusztai Liza, illetve Katona Renáta már az első asszójában vereséget szenvedett. Előbbi a német Larissa Eiflerrel szemben maradt alul (10-15), utóbbi a spanyol Lucia Martin-Portuguestől kapott ki (13-15). Pusztai gyors búcsúja kellemetlen meglepetés, hiszen a vb előtt a 10. volt a világranglistán, ellenfele pedig a 35.

Férfitőrben a vasárnapi selejtezőben a négy indulónk közül Dósa Dániel és Szemes Gergő verekedte fel magát a főtáblára, és itt mindketten remekül kezdtek. Dósa két hongkongit ejtett ki, Jeung Csi Kát 15-4-re, Csoj Csun Jin Rjant 15-13-re verte. Szemes a brazil Guillherme Toldót 15-10-re, az idei Eb-n bronzérmes francia Maximilien Chastanet-t 15-11-re győzte le.

A 19 éves Szemes az idén már azzal felhívta magára a figyelmet, hogy április végén bronzérmet nyert a plovdivi világkupán. Ezelőtt 17 éve nem volt magyar dobogós ebben a szakágban vk-n. S versenyzőnk most még nagyobb bravúrt hajtott végre.

A vb nyolcaddöntőjében 15-12-re megverte a világranglistán második olasz Daniele Garozzót, Rio olimpiai bajnokát, Tokió ezüstérmesét. Aki az asszó első felében érvényesítette a papírformát, 3-0-ra, majd 7-3-ra elhúzott, de aztán fáradni kezdett. Egyre többet igazgatta szerelését, ám ezzel sem tudta megakadályozni, hogy Szemes egyenlítsen. 10-10-nél az oldalát fogta, ápolást kért, de a kényszerszünet sem ingatta meg a nyugodtan várakozó magyar tőrözőt, a világranglista eddigi 32. helyezettjét, aki 12-12 után háromszor is megszúrta neves ellenfelét. Másik nyolcaddöntősünknek is nehéz ellenfél jutott, Dósa Dániel a Tokióban bronzérmes cseh Alexander Choupenitchcsel vívott, akitől 15-8-ra kikapott. Szemes ezután a vb-címvédő, csapatban francia Enzo Lefort ellen már éremért vívott, s ebben az asszóban nem volt esélye, 15-3-ra kikapott. Ám a vb-8. helye is hatalmas bravúr. Az olimpiákat és a világbajnokságokat nézve huszonkét év után (2000, Sydney, Marsi Márk) jutott ismét nyolcas döntőbe magyar férfitőröző, méghozzá egy junior, Szemes Gergő személyében!

Fotó: BizziTeam/FIE

Nem gondoltam, hogy ilyen jól fog sikerülni a nap. Tegnap este nem aludtam jól, valahogy görcsös voltam, pedig ennek a versenynek tétje számomra még nem igazán volt. Viszont ahogy elkezdődött a verseny, egyre inkább éreztem, hogy ma jól megy. Minden asszóban tudtam vívni a sajátomat, élveztem a vívást, ki tudtam bontakozni a páston. Végig azt vívtam, amit akartam.

Szemes Gergő a negyeddöntős vereségét illetően azt mondta, hogy ellenfele jobb volt, ráadásul ő még nincs hozzászokva ezekhez az asszókhoz, mert a felnőttmezőny más, mint a junior.

Az első asszótól az utolsóig ugyanannyira figyelni kell, nem lehet megpihenni. Az utolsónál éreztem, hogy már nem vagyok olyan állapotban, mint amilyenben elkezdtem. De már akkor elégedett lettem volna, ha csak egy asszót is nyerek.

A világbajnokságon szerdán megkezdődtek a csapatversenyek, itt az a menetrend, hogy a legjobb nyolc másnap vív majd az érmekért.

Férfikardban együttesünk (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás) a legutóbbi, 2019-es budapesti vb-n ezüstérmes lett, a döntőben 45-44-re kapott ki a dél-koreaiaktól, tavaly a tokiói olimpián a harmadik helyen végzett, négy hete pedig megnyerte az antalyai Eb-t. A világranglistán a dél-koreaiak mögött a második helyen áll, így most Kairóban kiemeltként jó sorsolást fogott ki. A mieink a 32 között a vietnamiakat 45-30-ra, a második körben pedig a spanyolokat 45-33-ra verték, így könnyedén jutottak be a legjobb nyolcba. Az mindenesetre feltűnő volt, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi, aki hétfőn megszerezte első egyéni vb-aranyát, most nem volt formában. A nap során a hat asszója így alakult: a vietnamiak ellen 2-5, 5-4, 5-6, a spanyolok ellen 3-5, 5-6, 5-0. Szatmárira nem lehetett panasz, ő a hat asszójából ötöt megnyert egy döntetlen mellett.

Holnap a nyolc között együttesünk a törökökkel találkozik, akik meglepetésre 45-42-re legyőzték a világranglistán 10. románokat, majd a 45-38-ra az irániakat (7.) is. A törökök csupán a 24. helyen állnak a rangsorban, de az Eb-n hazai pályán úgy lettek bronzérmesek, hogy két nagy vívónemzet csapatát, az olimpiai ezüstérmes olaszokat (3.), a bronzmeccsen pedig a franciákat (9.) is megverték! Szóval, nagy hiba lebecsülni őket, akkor is, ha egyértelműen az együttesünknek áll a zászló.

Női párbajtőrben együttesünk Kun Anna, Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Kinga összeállításban 45-20-ra lelépte a brazilokat, majd a 16 között az esélyesebb franciák ellen is jól kezdett, a harmadik asszó közepén 8-4-re vezetett. Ezután viszont a francia csapat átvette az irányítást, és a nyolcadik pár után már 19-27 állt az eredményjelzőn. A végén Kun Anna ment fel a pástra Marie-Florence Candassamy ellen, és szép tusokkal, köztük gyors lábra szúrásokkal egyre közelített ellenfeléhez. A vége előtt 25 másodperccel 32-32 volt az állás, majd amikor már csak hét másodperc volt hátra, a francia került előnybe. Kettővel később azonban megint összejött az egyenlítés, a hosszabbításban viszont újra a francia akciója volt pontosabb. Hiába vívott Kun nagyszerűen és verte 15-8-ra utolsó ellenfelét, a végén mégis a franciák örülhettek, 35-34-re nyertek, így ők jutottak be a legjobb nyolcba. Csapatunk a 9–16. helyért vívhatott, s nagy pechje volt, mert itt is nagyon erős ellenfelekkel találkozott. Kikapott a tokiói olimpiai bajnok észtektől (36-45) és a vb-címvédő kínaiaktól (43-45) is, majd legyőzte az izraelieket (45-39), akiket illett is felülmúlnia. Ám egy tuson múlt, hogy a mieink nem kerültek be a legjobb nyolcba, így a 15. hely után érthető a nagy szomorúság.

Borítókép: Férfikardcsapatunk csütörtökön a negyeddöntőben folytatja a világbajnokságon (Forrás: Facebook/Magyar Vívószövetség)