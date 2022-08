A Bp. Honvéd skót vezetőedzője első magyarországi sikerét várja

– Láttam pozitívumokat az első két mérkőzésen is a játékunkban, ahogy azt is tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy 90 percen keresztül teljesítsen jól a csapat, és amilyen hamar csak lehet, megszerezzük az első sikerünket – mondta, majd említést tett a szurkolókról is: – Fantasztikus, ahogy a szurkolók mindkét meccsen 90 percen át ott álltak a csapat mögött, miattuk is szeretnénk győzni vasárnap, ez külön motivációt jelent a számunkra. Tisztában vagyok vele, a Honvédnak mindig és minden meccsen a győzelemért kell küzdenie. Nagy a verseny a magyar bajnokságban, ebből a két fordulóból is látszik, hogy minden pontért meg kell harcolni, én pedig hiszek a csapatomban, hogy mi is sikeresek lehetünk ebben a küzdelemben. A Paks négy pontot szerzett az első két meccsén, ez is mutatja, hogy jó csapatról van szó, de otthon, a szurkolóink előtt be akarjuk gyűjteni az első sikerünket.

Balogh Balázs már többször játszott a Honvéd ellen (Fotó: Paksifc.hu)

Ahogyan már szó esett róla, a paksiak több önbizalommal léphetnek majd pályára vasárnap este, ennek megfelelően három pontért utaznak Kispestre. A rutinos Balogh Balázs így várja a mérkőzést:

– Sok párharccal teletűzdelt mérkőzésre számítok. Nagyon észnél kell lennünk, hiszen ellenfelünk a nyáron felettébb átalakult. Ötvédős rendszerből gyorsan megpróbálják megjátszani a csatárokat, lendületes támadásokat vezetnek tehát, amiket nekünk rendre hatástalanítanunk kell majd. Számunkra a győzelem kulcsa abban lehet, ha azt a fajta mentalitást tudjuk felvonultatni, amit az első fordulóban a Fehérvár ellen. Így szeretnénk a pályára lépni és a saját játékunkat játszani, párharcokat, aztán végül a meccset is megnyerni. A hazaiak két vereséggel kezdték a szezont, biztos az életükért mennek majd, ugyanakkor mi is maximálisan odatesszük magunkat, mivel célunk minél hamarabb minél több pontot gyűjteni. Csapatunk jó rég nem örülhetett Kispesten, jó lenne ezt a sorozatot most megszakítani.

A találkozó vasárnap 20 órakor kezdődik, az M4 Sport+ élőben közvetíti.

Borítókép: Tam Courts vezetésével még gólt sem szerzett a Bp. Honvéd (Fotó: Honvédfc.hu)