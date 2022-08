Waltner Róbert a tömegverekedésről: Fölösleges erről beszélni + videó

A négyperces hosszabbítást a dulakodás töltötte ki; Waltner, Sajbál Máté (Paks), Holender és a Vasas másodedzője, Tóth Mihály sárga lapot kapott, Pillók Ádám játékvezető pedig jobbnak látta lefújni a meccset.

A botrányos végjátékról a Paks honlapja nem tesz említést, és a Vasas FC-nél is elintézik azzal, hogy „parázs szituáció” zárta a meccset.

„Érdekes mérkőzés volt. Jó lett volna, ha a Vasas ez alkalommal is olyan mentalitással futballozik, mint múlt héten, a Kecskemét ellen, mostanra azonban felszívták magukat. Kimondottan éles mérkőzéssé alakult így ez a párharc. A problémám viszont az, hogy egész héten éreztem, kicsit benne maradtunk a Vidi elleni siker hangulatában, ami az első félidőben meg is látszódott. Szabó Bálint nagyszerű góljával szereztünk vezetést, amit Bálint meg is érdemelt, hiszen az utóbbi időben sokat fejlődik alázatban és szorgalomban. Sajnos vezetésünk után nem azt a játékot játszottuk, amit kellett volna, nem mentünk bele a párharcokba, mélyen védekeztünk, nem léptünk fel az emberekre, így éreztem is előre a Vasas gólját. A második játékrészre a hármas cserénk után rendeztük sorainkat. Minden cserénk hozzátett a játékunkhoz, mentalitásban mindenképpen. Mindig csapatban gondolkozom, nem egyénekben, és ha valaki esetleg rosszabb napot fog ki, van ilyen, jön a másik és segít. Ezúttal Papp, Sajbán, Vas segített, Böde győztes góljában bíztam, sajnos nem jött, de legközelebb majd egy másik párharcot eldönt” – áll Waltner Róbert nyilatkozata a Paks honlapján.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón azonban nem kerülhette el, hogy a meccs „végjátékáról” is beszéljen. De rövidre zárta a témát.

– Fölösleges erről beszélni. Nem léptem a pályára, csak kicsit beleéltem magam, azt hittem, még játékos vagyok. De nem zavartam a meccset, át is ugrottam a játékost, nehogy ütközzünk. Nem értem, miért lett ekkora kavarodás belőle, nem csináltam olyat, mint Mourinho, aki belépett, és megállította a játékot.

A lefújás után Holender Filip az M4 Sport kamerája előtt azt mondta, hogy nincs harag benne:

– Át akartam venni a labdát…, de ez benne van a fociban. Kicsit mindenki ideges volt, nem történt semmi extra. Nincs harag, mindenki nyerni akar.

A Vasas trénere, Kuttor Attila sem tulajdonított nagy jelentőséget az esetnek:

– Van ilyen a futballban, én ezt is pozitívan értékelem. Mind a két csapat védte a sajátjait, még a spori sem reagálta túl a dolgot, semmi kivetnivalót nem látok ebben. Előfordul, hogy a vélt vagy valós sérelmek túlfűtött állapotot okoznak. Volt egy pillanat, amikor mindenki beleadott mindent, de végül mindenki higgadtan tudta folytatni.

