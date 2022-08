A Serie A 3. fordulója máris meghozta a szezon gólját?

A Serie A 3. fordulójában szombaton a Juventus az AS Romát fogadja, de pénteken is játszottak egy slágermérkőzést azt követően, hogy a kör nyitómeccsén az újonc Monza hazai pályán 2-1-re alulmaradt az Udinésével szemben, így továbbra is pont nélkül áll. Ugyancsak ma a Lazio az Internazionalét látta vendégül. A 40. percben Felipe Anderson a fővárosiaknak szerzett vezetést, fordulás után Lautaro Martínez az 51. percben egyenlített, de a 75. percben Luis Alberto bombagóljával (ez lesz a szezon gólja?) újra a Laziónál volt az előny.

A 86. percben pedig Pedri csavarta be a labdát az Inter kapujába, ez is mestermunka volt (3-1). A két spanyol gólszerző, Luis Alberto és Pedri egyaránt az 57. percben állt be csereként, Maurizio Sarri vezetőedző nagyot húzott velük.

Serie A, 3. forduló:

pénteken játszották:

Monza–Udinese 1-2

Lazio–Internazionale 3-1

szombaton játsszák:

Cremonese–Torino 18.30

Juventus–AS Roma 18.30

AC Milan–Bologna 20.45

Spezia–Sassuolo 20.45

vasárnap játsszák:

Salernitana–Sampdoria 18.30

Hellas Verona–Atalanta 18.30

Fiorentina–Napoli 20.45

Lecce–Empoli 20.45

A Serie A állása:

1. Lazio 3 5-2 7 pont

2. Napoli 2 9-2 6 pont

3. Internazionale 3 6-4 6

4. AS Roma 2 2-0 6

5. Juventus 2 3-0 4

6. AC Milan 2 5-3 4

7. Atalanta 2 3-1 4

8. Fiorentina 2 3-2 4

9. Torino FC 2 2-1 4

10. Udinese 3 4-5 4

11. Spezia 2 1-3 3

Sassuolo 2 1-3 3

13. Bologna 2 2-3 1

14. Salernitana 2 0-1 1

Empoli 2 0-1 1

16. Sampdoria 2 0-2 1

17. Hellas Verona 2 3-6 1

18. Cremonese 2 2-4 0

19. Lecce 2 1-3 0

20. Monza 3 2-8 0

Borítókép: Luis Alberto szenzációs gólt szerzett (Forrás: Twitter/S. S. Lazio)