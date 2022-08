Bunyóznia kellett a magyar úszónak az első nemzetközi érméért

Betlehem pályafutása első nemzetközi versenyen elért dobogós helyezését ünnepelte egyéniben, amihez nagy nehézségekkel kellett megküzdenie. Először is a hideg, 21 fokos vízzel, másodszor pedig egy kis bunyóval…

– Ezt a hideget nem az én testalkatomnak találták ki. Ráadásul a vízből indultunk, a rajt előtt áztunk bent két percet, ezalatt pont átfáztam annyira, hogy ne merjem megkockáztatni ugyanazt az elpörkölést, mint az Eb-n. Előre mentem azért, aztán cserélgettük a vezetést Rasóval. A harmadik körben Acerenza nem jött ki inni, akkor ment be elénk, plusz egy kanadai is, azzal kellett egy kicsit bunyózni, míg végre sikerült leszakítani. Ekkorra már eléggé átfáztam, kicsit zsibbadtak is a karjaim, de azért Rasó mögül indulva próbáltam egyet hajrázni. Hát, sokkal jobban sikerült, mint gondoltam volna, hirtelen fel is értem a többiekre, legközelebb előbb kell indítanom, mert még így, elgémberedve is elég gyorsnak éreztem magam – értékelt Betlehem az úszószövetség oldalán.

Rasovszky sem lehet elégedetlen a negyedik hellyel, ugyanis annyi pontot szerzett, amivel átvette a vezetést az összetettben. Legközelebb október első hétvégéjén Puerto Ricóban találkozik az elit, az utolsó felvonást pedig november elején, Eilatban rendezik.

A világkupa-összetett állása: 1. Rasovszky Kristóf 1850 pont, 2. Gregorio Paltrinieri (olasz) 1600, 3. Betlehem Dávid 1550, 4. Domenico Acerenza 1500, 5. Nicholas Sloman 1300.

Borítókép: Betlehem Dávid a római Eb-n (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)