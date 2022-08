Édesapjával koccintott a győzelemre Dárdai Palkó

Dárdai Palkó kiváló teljesítményt nyújt a szezonkezdet óta. Az NB I-ben három mérkőzésen eddig egy gólnál jár, az Európa-konferencialiga selejtezői során pedig öt pályára lépése alkalmával kétszer talált be és hat gólpasszt osztott ki. A Köln 2-1-es legyőzéséből egy szemet kápráztató góllal vette ki a részét, majd a találkozót követően az M4 Sport kamerái előtt felvillanyozódva, de nem elbizakodottan értékelt.

– Nagyon boldogok vagyunk a győzelmet követően és annak is örülök, hogy én lőttem csapatunk második gólját, sikerült jól eltalálnom és a léc alá lőnöm a labdát. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy még csak a párharc felénél vagyunk, ma este még örülünk, holnaptól azonban már a visszavágóra kell készülnünk. Ellenfelünk fizikális, erős csapat, ezt ma is bizonyították, nem véletlenül szerepelnek a német Bundesligában, de így is pariban voltunk velük. Jövő héten hazai pályán is szeretnénk meglepetést okozni! – húzta alá a 23 éves szélső.

A Fehérvár játékosa ezután azt is elárulta, mit vár az édesapjával, Dárdai Pállal való találkozástól:

– Remélem apu megdicsér, és megiszunk egy italt együtt!

Borítókép: Dárdai Palkó a Köln elleni mérkőzésen (Fotó: Rolf Vennenbrend/DPA/AFP)