Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor nagy döntést hoztak: Kínába költöznek

A magyar rövid pályás gyorskorcsolya-válogatottat történelmi olimpiai bajnoki címekig vezető Csang Csing Lina júliusban jelentette be, hogy tíz esztendő után távozik Magyarországról és a nemzeti csapat éléről. A hivatalos verzió szerint a szakvezető hazatért Kínába, és szülőhazájában tesz eleget új kihívásoknak – erről részletek nem hangzottak el.

A 2018-as phjongcshangi téli olimpián férfiváltónk (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba) megszerezte a téli ötkarikás játékok első magyar aranyérmét, idén Pekingben pedig Liu Shaoang nyerte meg az 500 métert.

Csang Csing Lina távozása mélyen érintette a Liu fivéreket, s már akkor elkezdődtek az egyeztetések, hogy a továbbiakban is együtt készülhessenek a trénerrel. Bánhidi Ákos, aki a kínai szakemberrel együtt dolgozott, s a válogatott menedzsere, úgy fogalmazott, hogy ennek a „technikai” megvalósításán dolgoznak.

Ma kiderült, hogy elhárultak az akadályok, a Liu fivérek – akik Magyarországon születtek, de édesapjuk kínai – a közösségi oldalukon jelentették be, hogy Kínába költöznek.

„Tizenöt év közös munka, sok kihívás, sok nehézség, de még több felejthetetlen pillanat és siker. Lina a sport mellett az életre is nevelt minket, amiért a legnagyobb szeretettel és feltétel nélküli bizalommal állunk hozzá. Az eddig közösen felépített utat szeretnénk folytatni ezért úgy döntöttünk, az idei felkészülést is együtt kezdjük el. Most egy darabig távol leszünk, de természetesen mindenhol aktívak maradunk és hamarosan találkozhattok velünk!” – írták mindketten.

A magyar szövetség (MOKSZ) közösségi oldalának ugyancsak hétfői beszámolójából az is kiderült, hogy a két világklasszis sportoló nem egyedül utazik Kínába, velük tart a magyar válogatott mellett dolgozó dél-koreai Dzse Szu Csun is.

Borítókép: Liu Shaolin Sándor, Csang Csing Lina és Liu Shaoang újra együtt dolgoznak (Forrás: Facebook/Shaolin Liu)