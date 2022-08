Serena Williams bejelentette, hogy a US Open után leteszi az ütőt

Minderre ráerősít, hogy a cikket kísérő Instagram-posztjához Serena Williams azt írta: „A visszaszámlálás megkezdődött.”

A negyven esztendős teniszező júniusban a wimbledoni tornán tért vissza a pályára egyesben a hosszadalmas, egy évig elhúzódó sérülése után, ami miatt már korábban is keringtek a feltételezések a visszavonulásáról. Londonban már az első fordulóban kiesett, miután több mint háromórás, döntő szettbe torkolló meccsen kikapott a francia Harmony Tantól.

Williams most egyértelművé tette, hogy a US Openen még pályára lép, amelyet eddig hatszor nyert meg egyéniben, legutóbb 2014-ben.

Williams több egyéni bajnoki címet nyert az Open-érában, mint bárki más, összességében pedig a második legtöbbet Margaret Court mögött, akinek eggyel több, 24 győzelme van.

– Sajnos nem álltam készen idén arra, hogy nyerjek Wimbledonban, és nem tudom, hogy készen állok-e majd erre New Yorkban. Csak azt tudom, hogy újra megpróbálom – emelte ki Williams, aki tehát az utolsó kísérletét teheti arra, hogy beállítsa Court rekordját.

– Tudom, hogy a szurkolók fantáziáltak arról, hogy Londonban beállítom Margaret rekordját, majd New Yorkban megdöntöm azt, és végül a díjátadó ünnepségen azt mondom: viszlát! Megértem, mert ez egy szép történet lett volna. De én nem valami ünnepélyes, utolsó pillanatot keresek a pályán. Szörnyű vagyok, ha búcsúzni kell, nincs is nálam rosszabb ebben a világon. De azt, remélem, mindenki tudja, hogy hálásabb vagyok miattatok, mint azt szavakban valaha is ki tudnám fejezni – fogalmazott Williams erősen búcsúszagúan.

Arról is írt, hogy szeretne több időt tölteni az ötéves gyermekével, Olympiával és a férjével, a Reddit-társalapító Alexis Ohaniannal. Szeretnének második gyermeket is vállalni, egy újabb várandósság után viszont már nem térne vissza a sporthoz.

Az amerikai klasszis hétfőn 14 hónap után az első győzelmét aratta egyéniben, miután a spanyol Nuria Parrizas Diaz elleni sikerével bejutott a 2,7 millió dollár (egymilliárd forint) összdíjazású torontói kemény pályás női tenisztorna második fordulójába.

Borítókép: Serena Williams az idei wimbledoni tornán (Fotó: AFP)