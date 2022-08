Újabb balhé a Herthánál: Petry Zsolt támogatójának mennie kell

A lap ugyanakkor megjegyzi, hogy a kapusteljesítményben az elmúlt szezonban Menger alatt nem tapasztaltak jelentős javulást, ami persze összefügghet a klubban eddig uralkodó nyugtalan helyzettel is.

Menger és Jarstein valamin nagyon összeveszhettek:

Fotó: Imago/Matthias Koch via Reuters

Jarstein tavaly nyolc hónapig nem léphetett pályára egy koszorúér-betegség és az ebből eredő szívizomgyulladás miatt. Azt is megemlítik, hogy Jarstein nagyszerű tanítványa és nagy támogatója volt a korábbi magyar kapusedzőnek, Petry Zsoltnak, akit, ahogyan a lap fogalmaz, 2021 áprilisában az európai bevándorláspolitikával kapcsolatos ellentmondásos kijelentései miatt menesztett a Hertha.

Bobic pedig erre a kapcsolatra is utalhatott mostani nyilatkozatában. – Mindenkinek, aki felelős a klubért, döntéseket kell hoznia – még akkor is, ha azok fájdalmasak. Egy focicsapat nem működhet fegyelem nélkül. Már tudom, hol vannak a határok és hol kell meghúzni őket. Tavaly sokat tettünk Runéért. Kár érte, mert egy olyan személyről van szó, aki nagyon régóta itt van, és az ilyesmi mellett nem megy el nyomtalanul az ember. Hamarosan további tárgyalásokat folytatunk vele és a tanácsadóival, már csak az itteni érdemei miatt is. Itt nem a pénzzel kapcsolatos történetekről van szó, annak nincs hatása most. Az ügyet már nagyon gyorsan meg fogjuk oldani – nyilatkozta Bobic.

A sportigazgató a nyáron a klub színeiben rekordot jelentő 366 mérkőzésen szerepelt Dárdai Pált a nyáron menesztette a Herthától.