Végül beleszaladt a késbe a Kisvárda Norvégiában a Molde otthonában

Jobban nem sikerülhetett volna a Kisvárda debütálása a nemzetközi kupaporondon, hiszen az Európa-konferencialiga második selejtezőkörében két 1-0-s győzelemmel jutott túl a kazah Kajrat Almatin, így készülhetett a következő akadályra, a Molde ellen. A kazah csapat játékoskeretének az értéke 8,28 millió euró, a magyar bajnokság ezüstérmeséé 8,30 millió, a norvégoké viszont 17,35 millió; ez is mutatja, hogy ebben a párharcban az északiaknak áll a zászló, akik ezt ma hazai pályán próbálhatták meg igazolni.

– Tiszteljük a norvég csapat múltját, a bajnoki címeit, a jelenlegi pozícióját is – szögezte le az összecsapás előtt Török László, a Kisvárda vezetőedzője. – A Molde nyilván több nemzetközi tapasztalattal van felvértezve, mint mi, de minden mérkőzésre fel lehet készülni az ellenfélből, ahogyan azt mi is megtettük. Úgy érezzük magunkat, mint egy videójátékban, amelyben a feladatok teljesítése után emelkedik a szint, és egyre nagyobb a kihívás, de szívesen megszoknánk ezt a tempót.

A norvég bajnokságot a 17. forduló után négy pont előnnyel vezető Molde pályája egy igazi ékszerdoboz, a 11 300 néző befogadására alkalmas, műfüves borítású Aker Stadion festői környezetben, egy fjord partján található.

Most legfeljebb bő fél ház jött össze, és időnként az ideutazott magyar drukkerek hangja is beszűrődött a televíziós közvetítésbe. Már a 2. percben veszélyeztettek a hazaiak, Haugen a tizenhatos vonaláról alig lőtt a bal sarok mellé, az ötödik percben viszont a túloldalon Karlström kapusnak kellett kiütnie a labdát Ötvös levágódó lövése után. A Molde irányította a játékot, de komoly gólszerzési lehetőségig nem jutott, a kisvárdaiak jól védekeztek, és olykor megiramodtak az ellenfél kapuja felé. Miként a 39. percben, amikor Camaj balról betört a 16-oson belülre, helyzet azonban ebből sem lett. Mivel a norvégok sem tudták áthámozni magukat a magyar védelmen, a 40. percben Breivik 23 méterről megcélozta a kaput, ám a lövése fölé szállt. Válaszképpen Karabelov 16 méteres lövése okozott riadalmat, de ez is fölé ment.

Fordulás után Ötvös 30 méterről lőtt, Karlströmnek ez nem okozott gondot, s a Molde fokozta a tempót. A 63. percben meg is szerezte a vezetést, Hussain közelről talált be, a kapufánál belepiszkált Linnes lövésébe, ami mellé ment volna (1-0). A Kisvárda próbált egyenlíteni, kitámadott, és ráfizetett. A 80. percben Fofana nagy szóló után szerzett gólt (2-0), két perc múlva pedig egy lendületes hazai támadás után Linnes lövése talált utat a várdai kapuba (3-0). Sajnos a Kisvárda végül beleszaladt a késbe, nagyon nehéz helyzetben várhatja a visszavágót, ezt augusztus 11-én, csütörtökön 21 órától rendezik.

Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzések:

Molde FK (norvég)–KISVÁRDA MASTER GOOD 3-0 (0-0)

KuPS (finn)–Young Boys (svájci) 0-2 (0-2)

FK RFS Riga (lett)–Hibernians FC (máltai) 1-1 (0-1)

Spartak Trnava (szlovák)–Raków Czestochowa (lengyel) 0-2 (0-2)

Paide Linnameeskond (észt)–RSC Anderlecht (belga) 0-2 (0-2)

AIK (svéd)–FK Skendija (északmacedón) 1-1 (1-1)

APOEL Nicosia (ciprusi)–Kizilzsar (kazah) 1-0 (1-0)

CSZKA Szófia (bolgár)–St. Patrick's Athletic (ír) 0-1 (0-0)

Lilleström (norvég)–Royal Antwerp (belga) 1-3 (1-1)

Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Arisz (görög) 2-0 (1-0)

Neftci (azeri)–Rapid Wien (osztrák) 2-1 (1-0)

Slavia Praha (cseh)–Panathinaikosz (görög) 2-0 (1-0)

Sahtyor Szoligorszk (fehérorosz)–CFR Cluj (román) 0-0

Viking Stavanger (norvég)–Sligo Rovers (ír) 5-1 (2-0)



Gyurcsóék és Szalaiék nyertek az Európa-liga selejtezőjében

A Gyurcsó Ádámot foglalkoztató ciprusi AEK Larnaca hazai pályán 2-1-re legyőzte a szerb FK Partizan Beogradot az Európa-liga-selejtező harmadik fordulójának első felvonásán. A 20-szoros magyar válogatott támadót a 61. percben, 1-1-es állásnál cserélték le. A Fenerbahce Szalai Attilával a soraiban 3-0-ra legyőzte a vendég cseh FC Slovackót. A 27-szeres válogatott középhátvéd végigjátszotta a törökországi összecsapást, amelynek visszavágóját jövő csütörtökön játsszák.

Európa-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzések:

AEK Larnaca (ciprusi)–FK Partizan Beograd (szerb) 2-1 (1-1)

Fenerbahce (török)–FC Slovacko (cseh) 3-0 (2-0)

Malmö (svéd)–Dudelange (luxemburgi) 3-0 (0-0)

Borítókép: A Kisvárda sokáig jól tartotta magát Norvégiában, de végül háromgólos vereséget szenvedett (Forrás: Facebook/Kisvárda FC)