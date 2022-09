Anglia és Franciaország kalapot vesztett, azaz kalapot emelhet

Véget értek a Nemzetek Ligája 2022-es kiírásának csoportküzdelmei. A legnépszerűbb eredményként az A osztály négy csoportjának első helyezettjei szerepelhetnek majd jövő júniusban a négyes döntőben, tehát Horvátország, Spanyolország, Olaszország és Hollandia.

Az alsóbb osztályokra is érdemes szemügyet vetni, mindenképpen érdekes, hogy a B osztályból az erre esélyes Szerbia mellett Skócia, Izrael és Bosznia jutott fel, s ennél is meglepőbb, hogy Románia és Svédország is kiesett. A C osztályból csak két csapat esik ki majd a rájátszás után, hiszen a D-ből csak kettő kerülhet fel.

Nemzetek Ligája, kiesők, feljutók A osztály

A négyes döntőbe jutott: Horvátország, Spanyolország, Olaszország és Hollandia.

Kiesett: Ausztria, Csehország, Anglia és Wales B osztály

Feljutott: Skócia, Izrael, Bosznia és Szerbia

Kiesett: Örményország, Románia, Svédország; Oroszországot kizárták C osztály

Feljutott: Törökország, Görögország, Kazahsztán és Georgia

Rájátszás a bennmaradásért (2 hely): Litvánia, Ciprus, Fehéroroszország, Gibraltár D osztály

Feljutott: Észtország és Lettország

A Nemzetek Ligájának kevésbé hangoztatott, de talán a konkrét helyezéseknél is fontosabb tétje volt, hogy a sorozatban nyújtott teljesítmény alapján készítették el a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőire a kiemelést, az úgynevezett kalapokat. Az 1. kalapba az A osztály mind a négy csoportjának első két helyezettje, továbbá a két legjobb harmadik jutott, köztük van tehát Magyarország. Értelemszerűen az 1. kalap csapataival a magyar válogatott nem kerülhet össze a Eb-selejtezőkben. A nagy futballnemzetek közül nem csupán az A osztályból kiesett Anglia, hanem Franciaország is csupán a másodikba kapott besorolást.