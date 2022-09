Az úszás, a kerékpár és a futás mellé bokszmeccs is jut

A triatlonvezetők ebből nem kértek, és ha megnézzük, hogy most hol tart a két sportág nemzetközi népszerűsége, kijelenthetjük, hogy jó döntést hoztak azzal, hogy a maguk útját járták.

Végül a 2000-es játékok óta rendeznek olimpiai versenyeket triatlonban, a helye sziklaszilárd a műsorban. Legutóbb, Tokióban a korszellemnek megfelelően a vegyes váltó is bemutatkozott, így a triatlonnak nincs szüksége semmilyen változtatásra, csak elméleti szinten vetettük fel, hogy mi történne, ha megváltoztatnák a számok sorrendjét.

Lehmann Csongor a kerékpáron (Fotó: AFP/Ina Fassbender)

– Maximálisan borítaná a versenyt.

Az úszás akkor is megrostálja a mezőnyt, ha nagyon kiegyenlített, mert egy bóját sehogy sem tud egyszerre hatvan ember ugyanott megkerülni, a fordítóknál komoly bokszmeccs is zajlik a pozícióért.

Ha triatlon helyett duatlont rendeznek, az első futás végén előfordul, hogy csak néhány másodperc különbség alakul csak ki az első és az utolsó között. Teljesen más felkészülésre lenne szükség, más eredmények születnének – világított rá Lehmann arra, hogy a fizikai felkészültség mellett a taktikának is meghatározó szerepe van a versenyeken.

A huszonhárom éves magyar kiválóság családjában megkerülhetetlen téma a sportág, édesapja, Lehmann Tibor is versenyzett, jelenleg a Magyar Triatlonszövetség szakmai alelnöke, emellett ő edzi három gyermekét is: Csongor mellett bátyja, Bence és húga, Sára is triatlonozik.

Ha az ablakon kinézve az látjuk, hogy szakad az eső, megfordul a fejünkben, hogy most mennyire nem esne jól egy bringás edzés, de ha nagyon erőlködünk, akkor el tudunk vonatkozni a triatlontól

– tréfálkozott Lehmann Csongor, majd komolyra fordította a szót. – Nem volt szülői nyomás rajtunk, hogy muszáj triatlonistának állni, eleinte az uszoda hideg vizében nem szerettem úszni. Aztán mégis belevágtam, a versenyeken pedig hamar jöttek a sikerek, onnantól kezdve már nem volt kérdés számomra, hogy én is ezt akarom csinálni.

Az elmúlt években Lehmann nemzetközi versenyeken is letette a névjegyét: 2018-ban a junior, 2021-ben az U23-as korosztályban lett világbajnok. Idén a müncheni Európa-bajnokságon már a felnőttek között lett negyedik, majd jött a szeptemberi világkupa-győzelem. Ezek az eredmények azért is fontosak voltak, mert triatlonban már elkezdődött a pontgyűjtés Párizsra, az olimpiai kvalifikációs rangsorban Lehmann jelenleg a hatodik helyen áll. A 2024-es ötkarikás játékokon nemenként ötvenöt sportoló indulhat.

– Idén még két igazán fontos verseny lesz, a világbajnoki sorozat október, szardíniai és novemberi, bermudai állomása. Bizakodó vagyok, egyre közelítek a világ élvonalához, és

Párizsig szeretnék olyan szintre eljutni, hogy az olimpián dobogóban gondolkozhassak

– beszélt céljairól lapunknak Lehmann Csongor.