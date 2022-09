Magyar kiváltság: ranglistavezetőként a világbajnokságra

– Lett volna más lehetőségem is az általános iskolásként, de én célirányosan erre mentem rá – válaszolta a Jochapress érdeklődésére Pupp Réka, miért is a cselgáncsot választotta. – Már elsősként kaptunk számos szórólapot, hogy menjünk úszni, kajakozni vagy éppen focizni, de engem a dzsúdót népszerűsítő meghívó ragadott meg. Otthon nem lelkesedtek a fiúsnak ismert sportágért, de én kitartottam a tervem mellett. Az első edzés után már nem volt kétségem afelől, hogy jól választottam-e. Sok mindent átvettem a szüleimtől, így azt is, hogy amit elkezdünk, azt tisztességgel csináljuk végig. Én mindmáig így állok a dzsúdóhoz.

Pupp Réka Kanczler Istvánnál kezdett dzsúdózni, majd Keszthelyi Lászlóhoz került, s tízévesen szerezte az első országos bajnoki címét. A következő években is újabb edzők irányították a felkészülését, előbb Kun Szilárd, majd Hangyási László, tizenhat éves kora óta pedig az egykori világbajnok, Braun Ákos az edzője, csak egyvalami nem változott, Pupp Réka eredményessége. Elsősorban a szorgalmával tűnt ki, az edzői nem tudtak olyat kérni tőle, amit ne tett volna meg a fejlődése érdekében.

– A munka legnagyobb részét a technikai képzés teszi ki, állásban és földharcban egyaránt. Mivel volt lemaradásom, ezért az utóbbi egy évben különösen sokat tettem azért, hogy erőben is fel tudjak zárkózni az 52 kilósok legjobbjai közé – mondta a 26 éves versenyző, aki eddigi legnagyobb sikereként bronzérmet szerzett a 2021-es Európa-bajnokságon. A tokiói olimpián is közel volt az éremszerzéshez, a 16 közé jutásért a címvédő koszovói Majlinda Kelmendit győzte le, végül a bronzmeccset elvesztette, így ötödik lett.

A teskenti világbajnokságra jó érzésekkel készül, de örömmel elkerülné az aktuális olimpiai bajnokot, a japán Abe Utát, aki szerencsére nem lesz kiemelt.

– Egyre inkább összeáll a mozgásom, a dobásaim is stabilizálódnak. A legsikeresebb a combdobásaim révén vagyok, ezeket igyekszem jól eladni, de a lábammal is eredményesen „játszadozom”. Szeretem a földharcot, elég jó is vagyok benne, de talán állásból több sikert érek el, mint odalenn – jellemezte önmagát szakmailag, hozzátéve, hogy a kevés szabadidejében túrázni szeret a leginkább társasággal, csapattársakkal, ami egyúttal erőpróbának, egyfajta edzésnek is beillik.

Borítókép: Pupp Réka fizikálisan sokat erősödött