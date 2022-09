Marco Rossi: Szalai Ádám fontosságát ezután érezzük majd igazán

– Szerettünk volna újra csodát elérni. Amikor ilyen kiváló csapatokkal játszunk, akkor arra kell törekedni, hogy hiba nélkül hozzuk le a meccset, és reménykedni abban, hogy az ellenfél követ el hibákat. Rossz felfogásban kezdtük a mérkőzést, hiába kiabáltam rojtosra a hangszálaimat, nem hallatszott be a hangom a pályára. Igen, sajnos most mi hibáztunk, ráadásul a szerencse is elpártolt tőlünk, Donnarumma egészen kiválóan védett, bizonyította, hogy ő a világ egyik legjobb kapusa – mondta Rossi, tréfásan hozzátéve, hogy a meccs után azzal köszöntett az olasz kapust, hogy – nem szó szerint ezekkel a szavakkal... – tele van vele a hócipője.

Rossi is úgy látta, Ádám Martin fellökéséért büntető járt volna, a döntés különösen az után furcsa, hogy az esetet ellenőrizték a VAR-ral.

– Mit lehet tenni, ez benne van a játékban, Szerbia ellen úgy ítéltek gólt ellenünk, hogy az ellenfél csatára kézzel tessékelte a labdát a hálóba, pedig azt is visszanézték – morgolódott kicsit.

A kapitány megerősítette, hogy Dzsudzsák Balázs a Görögország elleni, novemberi mérkőzésen búcsúzhat el a válogatottól. Az lesz a 35 éves korábbi csapatkapitány 109. válogatott fellépése, amivel – Király Gábort elhagyva – egyedüli rekorderré avanzsálhat.

Marco Rossi végül azt is kijelentette, esze ágában sincs távozni a magyar válogatott éléről.

– Régi vágású ember vagyok, szeretem betartani a megállapodásokat, ezért a szerződésemet is szeretném kitölteni. Remélem, sikerül... Magyarországon nagyon fejlett és kulturált ország, az emberek talán még jobban is szeretik a labdarúgást, mint Olaszországban. Jól érzem magam itt, miért is kívánkoznék máshová

Nemzetek Ligája, A divízió, 3 csoport, 6. forduló:

Magyarország–Olaszország 0-2 (0-1), Puskás Aréna, 67 ezer néző, vezette: Bastien (francia). Gólszerző: Raspadori (27.), Dimarco (52.).

A csoport másik mérkőzésén: Anglia–Németország 3-3.

A csoport végeredménye: 1. Olaszország 11 pont, 2. Magyarország 10 pont, 3. Németország 7, 4. Anglia 3.

Borítókép: Marco Rossi a vereség dacára maga is tapsot érdemel (Fotó: Mirkó István)