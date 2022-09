Silvio Berlusconi örült nekik, mert őket nem lehet megvenni

– Nem sokkal a pályázat elbukása után, 2005-ben kezdődött a hatalmi harc, aminek a vége az lett, hogy bár nagy többséggel újraválasztották, a következő év elején egy újabb közgyűlésen Kisteleki István lett az elnök. Tényleg a Matthäus-ügy szolgált casus belliként?

– Az csak mondvacsinált ürügy volt, az egész arról szólt, hogy olyan emberek kerüljenek a szövetségbe és a közelébe, akik abból hasznot akartak húzni. Erről nem akarok többet mondani, ami pedig Lothar Matthäus ügyét illeti, ott az ő jövedelmének az átláthatóságát vitatták az engem támadók. Az ő szerződtetése az én ötletem volt, egész egyszerűen szerettem volna tágabbra nyitni az ajtót a külföldi tudás és tapasztalat előtt, mert úgy láttam és látom ma is, hogy a magyar labdarúgás nagyon is rászorul ezekre, a világ sok tekintetben elment mellettünk. Matthäus fanatizmusa, alázata és szeretete a futball iránt példa lehetett mindenki számára. Én voltam az első MLSZ-elnök, aki külföldről hozott szövetségi kapitányt, és meg lehet nézni, az utódaim is előszeretettel teszik ugyanezt. A jövedelméről pedig nincs titok: volt egy alapfizetése forintban, azokból a reklámszerződésekből, amelyekben ő is közreműködött, jutalékot kapott.