Tékozló fiúként tér haza a gólkirály Paksra

– Hirtelen jött minden, de örülök, hogy hazajöhetek. Lett volna más alternatíva is, de kizárólag a szakmaiságot helyeztem előtérbe, továbbá egyértelmű volt, ha NB I, akkor Paks. Szimpatikus a jelenlegi filozófia is, jó mérkőzésekkel indult a szezon, persze a mai találkozót leszámítva. Célom, hogy mielőbb visszanyerjem a formám, és minél többször a pályán segítsem a csapatot. Erőnlétileg teljesen rendben érzem magam, mentálisan kicsit nehéz volt az elmúlt időszak, azonban most már boldog vagyok, hogy haza tudtam jönni – fogalmazott a Paks honlapjának a csatár, aki akár már a Kecskemét vendégeként a szombati bajnokin pályára léphet régi-új csapatában.

Hahn Jánosnak arra fel kell készülnie, nem egyértelmű, hogy ő lesz a kezdő középcsatár, hiszen Varga Barnabás jó formában játszik, öt góllal vezeti az NB I-es listát. Másfelől viszont kisebb gödörbe került Waltner Róbert együttese, szerdán hazai pályán kapott ki 3-1-re a Kisvárdától.

Hahn ezen a héten már a második magyar légiós, aki elhagyta a DAC-ot, a szintén volt paksi Szendrei Ákos a Mol Fehérvárhoz került kölcsönbe.

Borítókép: Újra Pakson rúghatja a gólokat (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)