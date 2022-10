A Sopron arra fázott rá, hogy a kosárlabdát kosárra játsszák

Az eredmény is mutatja, hogy kevés pont esett a találkozón, és a Sopron neve mellett álló 44-es szám cseppet sem ad okot a büszkeségre. Nem mintha a Bourges gólszüretet tartott volna, az első öt perc után például 3-6-os magyar vezetést mutatott az eredményjelző, és a félidőben is csak 29-26 volt az állás. Döbbenetes volt, hogy a soproniak szinte mindent kihagytak, legyen az ziccer vagy középtávoli dobás, a triplákról nem is szólva:

a magyar bajnok az egész meccsen tizenötször célozta meg a gyűrűt a hárompontos vonalon túlról, és csak egyszer eredményesen – ez a hat százalék ezen a szinten értelmezhetetlen, de a csapat a 25 százalékos mezőnymutatójára sem lehet büszke.

– A Bourges megérdemelte a sikert – ismerte el Gáspár Dávid vezetőedző. – Egy folyamat közepén járunk, építjük a csapatunkat, és mindenkinek meg kell ismernie a rendszert, megérteni, mi a szerepe, a felelőssége. Időre van még szükségünk, lépésről lépésre haladunk. Pozitívumokat is észrevehettem a meccsen egészen a negyedik negyed elejéig, amikor összeomlottunk. Sokáig jól védekeztünk, de a kosárlabdát kosárra játsszák, és a dobásokkal nagy problémáink voltak, hat százalékkal dobtunk távolról, a hátvédeink gyengén céloztak. Fontos, hogy az edzőteremben, a reggeli edzéseken is keményen dolgozzunk, emeljük fel a fejünket, és térjünk rá a helyes útra!

Fotó: Tóth Zsombor/Sopron Basket

A Bourges-nak ez volt az új idényben az első tétmeccse, a Sopron viszont már túl volt hat győztes bajnoki mérkőzésen, mégis az előbbi tűnt egységesebbnek, igaz, csak a negyedik negyedben érződött ez igazán. Akkorra a magyar csapat játékosait szemlátomást frusztrálttá a tette rengeteg kimaradt dobás, és ilyen esetben az idegesség, a kapkodás és az elkeseredettség nem jó barátja az egyre nagyobb hátrányba kerülő együttesnek. Gáspár Dávid egyébként a teljes kerettel számolhatott, de az is igaz, amit ő is említett: időre van szüksége. A remek képességű ausztrál Ezi Magbegor a múlt héten érkezett meg, szombaton játszott először, most másodszor, és keresi a helyét, az amerikai Brittney Sykes nagyszerű kosaras, kiválóan védekezett, de 17 dobásból csak négy ért célba, és hasonlóan van még munka az ausztrál Alice Kunek, valamint a most betliző szerb Dragana Sztankovics beépítésével.

Fotó: Tóth Zsombor/Sopron Basket

A gondokat fokozza, hogy a világklasszis amerikai-magyar állampolgárságú Courtney Vandersloot a múlt héten mégsem érkezett meg Sopronba, és nem is tudni, hogy később jön-e, és így a 38 éves Fegyverneky Zófia a csapat egyetlen klasszikus irányítója, a 208 centi magas Határ Bernadett a súlyos sérüléséből lábadozik, várhatóan január végén térhet vissza a pályára. Bourges-ban egyedül a 20 pontig jutó Jelena Brooks nem mondott csődöt, de még ő is messze van a legjobbjától.

Gáspár Dávidnak abban is igaza van, hogy láthattunk a csapatától biztató jeleket, például sok tiszta dobóhelyzetet dolgozott ki, tehát ha formába lendül, továbbra is ütőképes, erős csapat lehet a Sopron Basket. A jövő héten kezdődik az Euroliga újabb idénye, és a magyar klubnál mindenki tudja, az ellenfelek a címvédő skalpjával akarnak majd bizonyítani, a Sopron legyőzése már rangot ad. Szükség lesz a jó formára a méltó válaszokhoz. Ezt nézve talán jókor is jött ez a pofon.

Borítókép: Jelena Brooks teljesítményére nem lehetett panasz (Fotó: Sopron Basket/Tóth Zsombor)