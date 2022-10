Fantasztikusból most szuper lehet a Sopron Basket Bourges-ban

Ilyen sem volt még: magyar csapat játszhat az európai Szuperkupáért! Ennek a szenzációnak egy még szenzációsabb bravúr ágyazott meg, amikor a Sopron Basket áprilisban első magyar klubként megnyerte az Euroligát, az isztambuli döntőben 60-55-re legyőzve a házigazda Fenerbahcét.

A Szuperkupát 2009-ben hívta életre a nemzetközi szövetség, a FIBA, és az Euroliga, valamint az Európa-kupa nyertesei csapnak össze a nemzetközi idény felvezetéseként. Az első két trófea a Szpartak Moszkva vitrinjébe került, a legutóbb a Valencia hódította el a serleget, mivel a fináléban óriási meglepetésre megverte a négyszeres győztes orosz Jekatyerinburgot. Ezzel a spanyol csapat lett az első a Szuperkupa történetében, amely EK-bajnokként ért fel a csúcsra.

Fotó: Fiba.com

– Minden követ megmozgattunk, hogy megrendezhessük a szuperkupát, de a nemzetközi szövetség szabályzata alapján az alacsonyabban rangsorolt csapaté az elsőség, azaz a Novomatic Aréna csak akkor jöhetett volna szóba, ha a franciák elállnak a rendezéstől – mondta Török Zoltán ügyvezető. – A mérkőzés körítése persze így is színvonalas lesz, a hírek szerint telt ház várható a hatezer férőhelyes Prado Arénában. Illik a Szuperkupát a helyén kezelni, természetesen több lesz egy gálameccsnél, de a csapatok a nyári játékosmozgások után még kezdetleges állapotban vannak, egyikük sem százszázalékos még, így az eredmény a felkészültségi szinttől függ.

A Bourges tavaly szerencsétlen körülmények között maradt alul az Euroliga-selejtezőjében, ám az Európa-kupa után a francia bajnokságot is megnyerte, ráadásul a döntőben a volt euroligás Lyont verve. A soproniak főpróbája is felemásra sikerült, mert bár szombaton a bajnokságban 61-41-re legyőzték a Szigetszentmiklóst, a mutatott játék nagyon is idény elejei volt. Ugyanakkor minden légiós megérkezett, aki várható volt – a világklasszis irányítóról, Courtney Vanderslootról a múlt héten le kellett mondania a Sopronnak –, ami jó hír, még ha a csapatba illesztésük bizonyára hosszabb időt vesz igénybe.