Világranglista-vezető reménységünk már az első meccsén kiesett a vb-n

A tokiói olimpián ötödik helyezett Pupp Réka az idei Grand Slam-versenyeken két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett, így a világranglista élére ugrott, azt azonban nem mondhattuk, hogy most a taskenti vb-n ő a legnagyobb esélyes. Az olimpiai bajnok japán Abe Uta és a Tokióban ezüstérmes francia Amandine Bouchard kevesebb versenyen indultak, így értelemszerűen kevesebb pontot szerezhettek. Buchard a világranglista második, Abe csak a tizedik helyéről várhatta a vb-t. Meglepő módon azonban nem a mi dzsúdósunkat, hanem a franciát emelték ki az első helyen, ugyanis egy korábbi rangsort vettek figyelembe. Mindez azonban azon nem változtatott, hogy a másodikként kiemelt Pupp és Buchard különböző ágra került. Annak pedig örülhettünk, hogy Abe is a francia ágára szerepel.

A 26 éves Pupp Réka azonban már elsőre, a 16 közé jutásért vívott meccsére erős ellenfelet kapott, a világranglistán kilencedik mongol Khorloodoi Bishrelt személyében. A két évvel fiatalabb rivális idén bronzérmes volt az Ázsia-bajnokságon, és négy Grand Slam-versenyen is a harmadik helyen végzett. Pupp korábbi két meccsükön legyőzte, de sajnos most nem bírt vele. A négyperces alapidőben a mongol tűnt aktívabbnak, és Pupp neve mellé egy intés került. Az első értékelt akcióig tartó hosszabbításból is eltelt már két perc, amikor Bishrelt ápolás miatt rövid időre elhagyta a szőnyeget. A folytatásban aztán kétszer őt intették, fáradni látszott. A tatami mellől az edzői székből a világ- és Európa-bajnok Braun Ákos, aki nemcsak Pupp edzője a paksi Atomerőmű SE-ben, hanem női válogatottunk szövetségi kapitánya is, hangosan biztatta tanítványát, hogy „bátran, nyomd össze!”, de Bishrelt összeszedte magát, s Puppot intették. A gigászi küzdelemben pedig, amikor a hosszabbításban 7:53 percnél jártunk, vagyis már közel tizenkét perce tartott a meccs, a passzívabbnak látott Pupp Réka megkapta a harmadik intését is, így kikapott, s számára véget ért a világbajnokság. Bizony, nem erre számítottunk.

Szombaton a női 57 kilogrammban Karakas Hedvig és Kovács Kitti lép tatamira a a taskenti Humo Arénában.

Borítókép: Pupp Réka már a 32 között búcsúzott a világbajnokságon (Forrás: EJU)