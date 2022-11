Dibusz Dénes: Még maradt bennem, nincs vége a szezonnak

Dibusz az idény kezdete óta huszonöt mérkőzésen védett, betegség miatt csupán néhány meccset hagyott ki. Kapusként is komoly terhelés, de úgy érzi, a még hátra lévő két meccset a válogatottal bírja majd.

– Mentálisan is úgy készítettem fel magam, hogy ezekre a napokra maradjon még energia, hogy ha lehetőséget kapok Marco Rossitól, éles legyek. Való igaz, sűrű volt a menetrend, alig volt olyan hét, amelyen ne lett volna két mérkőzésünk, ráadásul mindegyiknek jelentős tétje volt, de most már látjuk a szezon végét, nincs más hátra, mint maximálisan odatenni magunkat Luxemburg és Görögország ellen.

Ki pótolja Gulácsi Pétert?

Egyelőre nincsenek leosztva a szerepek, ki véd majd e két találkozón, de a 31 éves kapus nem akar álszerény lenni, tudja, hogy Gulácsi Péter távollétében ő az első számú kapus a keretben.

– Gulácsi Péter sajnálatos sérülésével új helyzet állt elő, a kapusok közül jelen pillanatban csak nekem van jelentősebb válogatottbeli tapasztalatom. A forgatókönyv persze alakulhat úgy, hogy a szövetségi kapitány bizalmat szavaz Szappanos Péternek vagy Tóth Balázsnak. A márciusban rajtoló Európa-bajnoki selejtezősorozatig sok idő van hátra, ha netán velem is történik valami, nem árt, ha másnak is van a lábában-kezében válogatott mérkőzés. Nem titkolom, szeretnék mindkét meccsen kapuba állni, de ezzel nincs másként két kapustársam sem. Meglátjuk, hogyan dönt a szakmai stáb, a legfontosabb azonban az, hogy bármelyikünk áll is a háló előtt, megadja azt a támogatást hátulról, amire szüksége van a csapatnak.

Nincs tuti meccs

Noha a válogatott mögött csodás év áll, Dibusz Dénes amondó, nem hogy Görögország, még Luxemburg ellen sem mehetünk biztosra.

– Ezt annak ellenére mondom, hogy nyilvánvalóan nyerni akarunk mindkét meccsen. A luxemburgi futball sokat fejlődött, sajnos ezt 2017-ben a saját bőrünkön tapasztalhattuk, amikor 2-1-re kikaptunk tőlük. A görögök mindig is magas szintet képviseltek, és bár volt egy kisebb hullámvölgyük, azóta magukra találtak, mindenkire veszélyesek. Ha Luxemburg és Görögország nem is olyan minőségű ellenfél, mint Olaszország, Németország és Anglia volt az NL-ben, manapság már nem lehet kötelező győzelemről beszélni. Vannak hiányzóink, de aki itt van, sokat tehet azért, hogy márciusban is számoljon vele a szövetségi kapitány. Szóval szeretnénk szépen búcsúzni ettől az évtől, és amellett, hogy győzelmekben gondolkodunk, bizonyítani akarjuk, hogy továbbra is jó úton járunk.

Borítókép: Dibusz Dénes huszonöt meccsen védett eddig ebben a szezonban (Fotó: EPA)