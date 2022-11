Ha az első félidő után sem hiszünk magunkban, akkor menjünk haza

Mindenki, talán a legtöbb norvég szurkoló is kapkodta a fejét a Stozice Arénában. A magyar válogatott nem a bágyadt, Lukács Viktória szavaival élve „jóskislányos” játékát hozta a címvédő Norvégia ellen, hanem kőkeményen beleállt a meccsbe. Ebből kerekedett ki egy egészen lenyűgöző 25 perc, bátor betörésekkel, okos helycserékkel, keresztmozgásokkal, mindenekelőtt magyar vezetéssel. Utóbb Hornyák Dóra csapatkapitány elárulta, hogy a két gyengébben sikerült meccs után eksztázisban lépett pályára a válogatott. – Nyilván mindannyiunkban duzzadt a bizonyítási vágy, meg akartuk mutatni, hogy sokkal többre vagyunk képesek annál, mint amit a horvátok ellen mutattunk. Ez sikerült, de az eredmény és a második félidő alapján azt sem mondhatom, hogy ez a teljesítmény az, amire képesek vagyunk. Ennél mi sokkal jobbak vagyunk. Még tovább kell dolgoznunk, és még többet kell beszélnünk egymással – mondta a meccs után a DVSC játékosa. – Mindannyian tudtuk, hogy a norvég csapat nagyon nagy tempóban játszik, szerintem fejben fáradtunk el, már nem gondolkodtunk olyan gyorsan a második félidőben. Ezért nem pörgött úgy a lábunk, és nem tudtunk egymásnak hatékonyan segíteni. Ekkor nyílt ki az olló a két csapat között.

Hornyák azt várja a válogatottól, hogy továbbra is úgy küzdjön, mint az első félidőben a norvégok ellen, és akkor lehet esély a pont(ok) megszerzésére a középdöntőben. – Ha úgy állunk hozzá, hogy eleve nincs esélyünk, akkor nem is fogunk pontot szerezni. Inkább szedjük össze a cuccunkat, és menjünk haza. Ha hiszünk magunkban, akkor képesek lehetünk egy-két győzelemre. Azt gondolom, hogy most jövünk felfelé, és ha elhisszük, hogy képesek vagyunk pontokat szerezni, akkor sikerülhet.

Márton Gréta szerint a válogatott megpróbálta a lehetetlent, és jó úton járt. A szurkolók előtt pedig le a kalappal. – Remekül kezdtünk, az első félidőre büszkék lehetünk. Nagyon örülök annak, hogy megváltozott a lelkiállapotunk, és teljesen más arcunkat mutattuk. Nem tudom arra a választ, hogy miért pont most jött ki belőlünk egy ilyen jó félidő. Talán a horvátoktól kapott pofon ébresztett fel minket. Hadd köszönjem meg a csodálatos szurkolóinknak, hogy még egy ilyen tíz gólos vereség után is mellettünk álltak, nagyon jólesett nekünk. A szünet után kijött a norvégok nagyobb tudása, kevés gólon tudtak minket tartani, sajnos akadozott a támadó játékunk, ebben elmaradtunk az első félidőhöz képest. Silje Solberg is nagyon jól védett a norvég kapuban, próbáltunk frissíteni, de már nem sikerült. Örülünk, hogy még további három meccset játszhatunk, nagyon bízom a pontszerzésben. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy büszkék legyenek ránk a magyarok, és méltóképpen képviseljük a hazánkat – mondta a ferencvárosi szélső.