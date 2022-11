Marco Rossi utódot keres, de nem fog féktelenül kísérletezni

Szerencsére a magyar nemzeti csapat is sokat lépett előre az öt évvel ezelőtti vereség óta, idén az angolokat kétszer, a németeket egyszer győzte le a Nemzetek Ligájában Marco Rossi együttese. Ezek után nyilvánvaló, hogy Luxemburgban is elvárt a siker, ugyanakkor a szövetségi kapitánynak meg kell találnia a csapatát is a jövő évi Európa-bajnoki selejtezősorozatra.