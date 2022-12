A felhevült ukrán követelése nem érződött Fucsovics teljesítményén

Ilyen előzmények és a rendszeresen nyilvánosságra hozott politikai alapú sértegetések mellett olykor a háttérbe szorult a tenisz. De Fucsovics a pályán bizonyította, hogy tud a teniszre koncentrálni. Janko Tipszarevics csapatával Anasztaszija Potapova párjaként bejutott a döntőbe. Ott Szvetlana Kuznyecova csapata, Julija Putyinceva és Jevgenyij Donszkoj volt Fucsovicsék ellenfele.

A női egyest Kuznyecova csapata nyerte, de mivel Fucsovics legyőzte Donszkojt, a vegyes páros mérkőzés döntött a tornagyőzelemről, ebben 3:6, 6:3, 10-6-ra nyert az orosz Grand Slam-bajnok csapata. Fucsovics a torna első napján, múlt szombaton is megnyerte az egyes mérkőzését. Az eredmények alapján Szathovszkij nem tudta őt kizökkenteni az egyensúlyából.

A felnőttek versenye mellett a fiatalabb generáció képviselői is ütőt ragadtak, ennek jelentőségére hívta fel a figyelmet a torna főszponzora, a Gazprom igazgatótanácsának a tagja. – Van egy különleges versenyünk. A profik csapatversenye mellett juniorok is megküzdöttek a trófeáért. Szimbolikus, hogy nem szavakkal, hanem tettekkel demonstráltuk a generációk folytonosságát. Biztos vagyok benne, hogy ez a hagyomány folytatódik. A pályáinkon különböző országokból, különböző korú játékosokat láthatunk majd. Végül is a tenisz célja, hogy egyesítse az embereket – mondta Alekszandr Medvegyev.

Szép gondolat, bár Sztahovszkijt a legkevésbé sem hatja meg. És nem a nyilatkozat tartalma miatt.

Borítókép: Fucsovics kitett magáért Szentpéterváron (Fotó: Facebook)