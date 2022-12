Fucsovics Márton és Bondár Anna kitiltásáért lobbiznak

Bár a teniszidény lényegében véget ért a férfiak és a nők számára is, a játékosokat ebben az időszakban is hívják a világ különböző pontjaira, hogy bemutatótornákon szórakoztassák a közönséget. Magyarország legmagasabban rangsorolt férfi és női teniszezője, Fucsovics Márton és Bondár Anna is pályára lép a napokban, méghozzá az oroszországi Szentpétervár teniszcsarnokában játszanak. A helyszín kiverte a biztosítékot Szerhij Sztahovszkijnál, a korábbi ukrán teniszezőnél.

Fucsovics mellett Bondár Annát sem kímélte Sztahovszkij. Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Úgy látszik, a morális értékeket is meg lehet venni

– fogalmazott Sztahovszkij a közösségi médiában, a bejegyzésben pedig megjelölte Fucsovicsot, Bondárt, valamint több visszavonult, illetve aktív teniszezőt. A felsoroltak bűne kivétel nélkül az, hogy a szentpétervári bemutatótornán szerepelnek.