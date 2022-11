Az öntörvényű Novak Djokovics magára maradt

2022-re változott a helyzet, bár a Grand Slam-győzelmek eloszlása mást sejtet. A sérüléseit kúrálgató Federerrel már nem lehetett számolni, az Australian Openen és a Roland Garroson Nadal, Wimbledonban Djokovics diadalmaskodott, csak a US Openen nyert egy „fiatal betolakodó”, a jelenlegi világranglista-vezető, Carlos Alcaraz. Az oltatlanságát továbbra is nyíltan vállaló Djokovics melbourne-i és New York-i indulása, esetleges győzelme akár árnyalhatta volna a képet, de nehéz nem észrevenni, hogy megfiatalodott a férfitenisz elitmezőnye.

Tavaly év végén a legjobb húsz játékosból tíz volt 25 éves vagy annál fiatalabb, idén ez a szám már tizenkettő: az éllovas Carlos Alcaraz mellett Casper Ruud, Sztefanosz Cicipasz, Felix Auger-Aliassime, Andrej Rubljov, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz, Alexander Zverev, Holger Rune, Jannik Sinner, Denis Shapovalov és Frances Tiafoe. A 2008-as US Open óta idén volt a legfiatalabb a legjobb négy mezőnye a New York-i versenyen: a 19 éves Alcaraz mellett a 23 éves Ruud és a 24 éves Tiafoe, valamint a 26 esztendős Karen Hacsanov jutott az elődöntőbe. A számok szintjén tulajdonképpen nem annyira jelentős az eltérés, ha azonban az ismeretlenségből előbukkant szereplőket vesszük alapul, hatalmas a különbség 2021 és 2022 között.