Djokovics utolérte Federert – tenisztörténelem Torinóban

Djokovics új lendületet kapott a hír hallatán, nem mintha előtte meggyűlt volna a baja a játékkal. Az orosz Andrej Rubljovot két, a korábbi világelső szintén orosz Danyiil Medvegyevet heroikus küzdelemben, három szettben győzte le. Ezután érkezett meg a torinói évzáró torna elődöntőjébe, ahol az amerikai Tayor Fritz sem tudta őt megállítani. A 7:6, 7:6 szoros meccset sejtet, a pályafutása első világbajnokságán szereplő Fritz összesen 30 nyerőt, 15 ászt ütött, de Djokovics ellen ez kevésnek bizonyult, a szerb megnyerte a negyedik meccsét is az idei vb-n, és bejutott a torna döntőjébe.

A tegnapi ATP-vb döntőn az volt a tét, hogy a 21-szeres Grand Slam-bajnok vajon lehagyja-e Ivan Lendlt és Pete Samprast, és beéri-e a már visszavonult hatszoros ATP vb-győztes Roger Federert.

Casper Ruud sem tudta megállítani Novak Djokovicsot Fotó: Europress/AFP Marco Bertorello

A monacói lakcímmel is rendelkező korábbi világelső rekodbeállítását a fiatal, 23 éves norvég, az idei US Openen és a Roland Garroson is döntős norvég Casper Ruud próbálta megakadályozni. A világranglista harmadik helyén álló szürke eminenciás korábban hat meccset játszott, és mind a hatot elbukta a Djokovics, Rafael Nadal, Roger Federer alkotta nagy hármas ellen. Ráadásul még egy szettre sem futotta ellenük.

Torinóban sem változott a képlet. Az első szettben 6:5-ös Djokovics-vezetésig mindkét játékos hozta a szerváját, a szerb három bréklehetősége közül egyiket sem tudta kihasználni. Fogadóként azonban a játszma legvégén újabb esélye volt elvenni a norvég szerváját, és ezzel élt is. A második szettben 2:1-nél remegett meg adogatóként a norvég, a brékelőny pedig kitartott a végéig.

Novak Djokovics 7:6, 6:3-ra győzött, az ATP-vb győzelmek számában utolérte a hatszoros bajnok Roger Federert. Ha így folytatja, belátható időn belül meg is előzheti a svájci zsenit.

