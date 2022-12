A tűzben edzett horvát kapus, aki a Fradi előtt fejet hajtott

Horvátország tulajdonképpen eddig egy meccset sem nyert meg a katari vb egyenes kieséses szakaszában, mégis bejutott az elődöntőbe, amelyben kedd este Argentína lesz az ellenfele. A horvát siker talán legnagyobb hőse Dominik Livakovic kapus, aki a Japán és a Brazília ellen továbbjutást érő tizenegyespárbajban összesen négyszer védett. Ezzel beállította a rekordot, mindössze a negyedik játékos lett a vb-k történetében, aki ennyiszer hárított a párbajokban.

Livakovic a társai szemében is hősé vált a katari vb-n. Fotó: Georgi Licovszki

Livakovic előtt erre elsőként a német Harald Schumacher volt képes, akire sokan amiatt emlékezhetnek, ahogy az 1982-es vb elődöntőjében pankrációba illő brutalitással tarolta le a franciák ziccerben kitörő játékosát, Patrick Battistont, és még csak piros lapot sem kapott érte. Az esetet olcsón megúszó Schumacher végül két tizenegyest is megfogott a mérkőzést lezáró párbajban, így a németek jutottak a döntőbe. Schumacher 1986-ban a Mexikó elleni negyeddöntős szétlövésben is kétszer védett.

Utána az argentin Sergio Goycochea következett a sorban, aki az 1990-es vb-n a Jugoszlávia elleni negyed- és az Anglia elleni elődöntőben is két-két védést mutatott be a tizenegyeseknél. A harmadik hasonló kapusbravúrra 2018-ban került sor, méghozzá Livakovic elődje, a legutóbb vb-ezüstérmes horvát válogatott kapusa, Danijel Subasic mutatta be. Ő a Dánia elleni nyolcaddöntőben háromszor védett, majd az oroszok elleni negyeddöntőben egyszer.

Livakovic már a Bayern München célkeresztjében

Livakovic négy éve is ott volt az ezüstérmes horvát keretben, de akkor még csere volt Subasic mögött, aki az oroszországi torna után lemondta a válogatottságot, így megnyílt az út a fiatalok előtt. Nem kapta meg egyből a bizalmat a Dinamo Zagreb játékosa, akinek tulajdonképpen még a vb-selejtezőkön sem volt bérelt helye a kapuban, hiszen a tíz meccsből csak haton védett őt.

Végül nem volt kérdés, hogy Katarban Livakovic kap helyet a kezdőben, és olyannyira meghálálta a bizalmat, hogy sajtóhírek szerint már a Manuel Neuer síbalesete miatt hirtelen kapust kereső Bayern München vadászik rá. A 27 éves játékos 2015 óta a Dinamo Zagreb kapusa, és a vb-n nyújtott remek teljesítménye alapján valóban megérett a szintlépésre.

Livakovic 2020-ban a Fradi elleni BL-selejtezőn is védett az Üllői úton, akkor Lovrencsics Gergő már a második percben bevette a kapuját, a magyar bajnok pedig végül Myrto Uzuni góljával nyerte meg a meccset 2-1-re, kiharcolva ezzel a továbbjutást a Dinamo ellen.

Katarban Livakovic nem hajtana hasonlóképpen fejet a Lionel Messi vezette argentin válogatott előtt az elődöntőben. – Mi harcosok vagyunk, a szívünkből játszunk – fogalmazott Livakovic a brazilok elleni negyeddöntős siker után a Telegraph cikkében. – Harcosoknak neveltek minket, nem kíméljük magunkat, mindent beleadunk. Ez a sikereink kulcsa.

Livakovic egyébként Zadarban született 1995-ben, tehát abban a városban, ahová a horvátok nála idősebb csapatkapitánya menekült gyerekkorában a családjával a délszláv háború idején. A kapusnak már nem lehetnek élénk emlékei a harcokról, és egyébként jó körülmények között nőtt fel, az apja építészmérnök volt, apai nagyapja radiológus, nagyanyja pedig angoltanár.

A horvátok harcos mentalitása azonban a jelek szerint nem a családi körülményekkel áll összefüggésben: a négymillió fős lakosú ország története hatodik vb-jén harmadszor jutott a legjobb négy közé. 1998-ban bronz-, 2018-ban ezüstérem lett a vége. Vajon 2022 mit tartogat számukra? Este máris okosabbak leszünk.

Labdarúgó-világbajnokság, Katar, az elődöntők programja:

December 13., kedd, 20.00: Argentína–Horvátország

December 14., szerda, 20.00: Franciaország–Marokkó

Borítókép: Luka Modric köszönti a tizenegyespárbajok horvát hősét, Dominik Livakovicot (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)