A Fradi két új játékossal már megegyezett, és nyitott Boli eladására

Véget ért a Ferencváros edzőtábora Spanyolországban. A hazautazás előtt a Fradi TV megszólaltatta Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőt és Hajnal Tamás sportigazgatót, akik a január 17-i adásban az esetlegesen érkező és távozó játékosokról is beszéltek. Hajnal Tamás elárulta, a klub nyitott Franck Boli eladására, ha megfelelő ajánlat érkezik érte. Sztanyiszlav Csercseszov Franck Boli, Aissa Laidouni és a ghánai próbajátékos, Kwaku Bonsu Osei helyzetéről is szót ejtett:

– Tudjuk, milyen elképzeléseink vannak átigazolás terén, Igen, néhány játékos szerződése lejár. Boli például nincs itt velünk, neki is lejár a kontraktusa a nyáron, de most egy kisebb sérüléssel bajlódik. Meglátjuk, mi lesz. Most velünk van egy próbajátékos Ghánából, Osei. Ismerem őt, jó és technikás futballista, de idő kell neki, mert hónapok óta nem volt klubja. Októberben távozott a venezuelai bajnok Caracastól. Most velünk tréningezik, meglátjuk, leigazoljuk-e. Tudjuk jól, hogy mit tud Laidouni, beszéltem vele többször is a világbajnokság idején, hisz van tapasztalatom, háromszor voltam vb-n játékosként, valamint szövetségi kapitányként is. Sokat beszélgettünk vele, felkészítettük a tornára. Boldogan tért vissza, mert a három meccse jól sikerült. A meccs legjobbja is volt, majd hazájában is az év játékosa lett. Mindez azonban már történelem, egy kellemes időszak, de most újra a Fradiért kell küzdenie, méghozzá a vb-n szerzett tapasztalatait is hozzáadva. Szükségünk is van rá, ugyanakkor valóban érdeklődnek iránta, beszélgettünk vele erről, de ő is és mi is türelmesek vagyunk.

Hajnal Tamás a januári átigazolási időszak hátralévő részéről, illetve annak terveiről is beszélt:

– Sokat beszélgettünk az edzővel és a játékosokkal, folyamatosan tárgyalunk más csapatokkal. Két játékossal a nyári átigazolási időszakra megegyeztünk, meglátjuk, sikerül-e már most megszerezni őket, nehéz tárgyalások mennek a háttérben. Boli elsősorban egészségügyi okokból nincs velünk most, de szakmai szempontból nyitottak vagyunk, ha esetleg olyan érdeklődés van iránta. Kwaku Bonsu Osei tehetséges játékos, érdekes lehetőségek vannak benne. A venezuelai bajnokságban játszott, nehéz volt felmérni, mit tud, de így, hogy itt van, be tudjuk biztosítani magunkat. Ha szeretnénk, azonnal leigazolhatjuk, de nem hozunk elhamarkodott döntést.

Borítókép: Hajnal Tamás és Sztanyiszlav Csercseszov sokat beszélget egymással (Fotó: fradi.hu)