A Liu fivérek országváltása után is lettek magyar érmek az Eb-n + videó

WHAT A FINISH 😱



Hanne Desmet 🇧🇪 beats Olympic 1000m champion Suzanne Schulting 🇳🇱 right at the finish line to take the European 1000m crown 👑! It's bronze for Petra Jaszapati 🇭🇺 #ShortTrackSkating pic.twitter.com/Uefuwaaxo7