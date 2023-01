A sírból hozta vissza a címvédő az árulója elleni mérkőzést

A soproni közönség ki is fejezte az ellenszenvét, amikor az amerikai kosaras megjelent a Novomatic Aréna parkettjén – éppen a Girona volt az ellenfél. Azt várni lehetett, hogy nagyon nehéz meccs elé néz az európai elitsorozat magyar címvédője, mert nincsen jó formában, a spanyol együttes viszont anyagi áldozatokat is hozva menet közben alaposan megerősítette a keretét. Így is lett, és Brittney Sykesot hidegen hagyta, hogy minden labdaérintését hangos füttykoncert fogadta, ő vitte a hátán előre a Gironát.

Mindkét csapat igen szervezetten és szigorúan védekezett, minden egyes dobóhelyzetért meg kellett harcolni, ezért a támadásban itt és ott is sok hiba csúszott. Éppen Sykes jelentett kivételt, ő magabiztosan gyűjtötte a pontjait, míg mindenki más csak küszködött. A palánkok alatt Ezi Magbegor és Marianna Tolo vívott gigászi harcot, többnyire az előbbi sikerével, ám a Girona 10-15-re ellépett, és utána a nagyszünetig végig vezetett. Faustine Parra két utolsó perces triplájával a spanyolok 33-25-re vezettek, a pontjaikból 16 Sykes neve mellett állt.

Brittney Sykes (labdával) a szünetig ellenállhatatlan volt Fotó: Fiba.com

Sajnos magyar részről senki sem nyújtott kiemelkedő teljesítményt az ellenfél gyűrűjének a közelében. Pedig a múlt heti, diósgyőri vereség után a Sopront már a B csoport első helyének az elveszítése fenyegette, így nagyon nagy szüksége volt a győzelemre. A második félidőt is a vendégek kezdték jobban, de Czukor Dalma és Jelena Brooks pontjaival a házigazda tizenegy pontról 38-38-nál kiegyenlített. Két vendégtripla és több eladott labda miatt azonban a felzárkózás kezdődhetett először, a Girona ajándékba kapott egy 12-2-es rohanást a Soprontól.

Az utolsó negyed 52-44-es spanyol vezetéssel kezdődött, és négy perc elteltével ez 52-53-ra módosult, Jelena Brooks vezérletével igen szívósan, fogcsikorgatva küzdött a Sopron, és ha nem ad el rengeteg labdát, akár komoly előnyre is szert tehetett volna.

Böröndy Vivien triplájával, majd Alice Kunek két büntetőjével már a magyar bajnok vezetett négy ponttal, azaz a kezébe ragadta a mérkőzést, amihez kellett Ezi Magbegor hét brutális blokkja is. Ötpontos hazai előnnyel érkezett el az utolsó perc, ebből kettő megmaradt, azaz szinte a sírból visszahozva a meccset 62-60-ra nem jól játszva, de nagyot harcolva nyert a Sopron Basket,

és ezzel maradt a csoport élén három fordulóval a csoportkör vége előtt! Jelena Brooks 18 pontig jutott, a gyűlölt Brittney Sykes 21-ig.

A fehér mezes görögök fölényben játszottak a Szekszárd ellen Fotó: Fiba.com

A szerdai játéknapon az A csoportban a Szekszárd az Olympiakosz vendége volt. Kulcsmérkőzésnek számított a magyar csapat szempontjából ez a találkozó, mert az első négybe és így a kieséses szakaszba jutni nincs esélye, ám a hatodik helyet még elcsípheti, amivel átmehetne az Európa Kupa nyolcaddöntőjébe. Az athéni győzelemre azonban nem volt esélye, mert nagyon pontatlanul kosárlabdázott, lyukasan védekezett, pontatlanul célzott. Cyesha Goree, Ruth Hebard és Sydney Walace megtette a magáét, ám a magyar mag ezúttal nem sok támogatást tudott nekik adni. A hatodik hely így is meglehet a Szekszárdnak, de megnehezítette a saját dolgát.

Euroliga, 11. forduló, A csoport, szerda: Olympiakosz (görög)–Szekszárd 87-68 (19-14, 23-17, 25-19, 20-18), B csoport, szerda: Sopron Basket–Girona (spanyol) 62-60 (14-17, 11-16, 19-19, 18-8), csütörtök: DVTK Hun-Therm–Mersin (török), 18.10 (tv.: Spíler1)

Borítókép: Ezi Magbegor dob pontot, de ezúttal a védekezésben nyújtott kiváló teljesítményt (Fotó: fiba.com)