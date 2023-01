Bölöni László: Ronaldo elsődleges célja a kétszáz válogatottság

– A motivációjával biztos, hogy nem lesz gond, számára az fantasztikus lehetőség, hogy ő legyen az első, aki eléri a kétszáz válogatottságot – mondta határozottan Bölöni László Cristiano Ronaldo jövőjéről az Origónak nyilatkozva.

Nagy kérdés, hogy Ronaldo a szaúdi bajnokságból képes lehet-e bekerülni a portugál válogatottba? Bölöni László szerint ez kevésbé múlik a szaúdi liga színvonalán, mintsem Ronaldón.

– Hogy lesz-e még válogatott, az csak rajta múlik. Ha ő be akar kerülni a válogatottba, akkor úgy fog edzeni, hogy bekerülhessen. Kérdés, hogy milyen tanulságokat von le a világbajnokságon történtekből. De többé-kevésbé azért ismerve a portugál viszonyokat, szerintem neki van akkora befolyása a szövetségre, hogy ha ő el akarja érni a kétszáz válogatottságot, akkor el is fogja, teljesen mindegy, hol játszik – jegyezte meg Bölöni.

Emlékezhetünk, Portugália a negyeddöntőben esett ki a katari vb-n, miután 1-0-ra kikapott Marokkótól. Ronaldo személy szerint két meccs után a kispadra szorult, csak csere volt és csupán egy gólt szerzett, azt is büntetőből.

Cristiano Ronaldo jelenleg 196 mérkőzéssel, a kuvaiti Bader Al-Mutavával holtversenyben vezeti a válogatottsági örökrangsort. Ha tehát akár csak egy további meccset játszana, akkor egyedüli listavezető lehetne.

Ronaldo elsődleges célja Bölöni szerint tehát a kétszáz válogatottság, de a szerződésében lévő záradék arról árulkodik, még nem tett le arról, hogy visszakerüljön az európai labdarúgásba, mindenekelőtt persze a Bajnokok Ligájába.

Az erdélyi edző, aki még a Sportingnál volt Ronaldo edzője 2001 és 2003 között, úgy véli, egykori játékosának nem okoz majd gondot a beilleszkedés az arab világban. Ronaldo Szaúd-Arábiában is meg tudja majd teremteni azt a luxust, amihez hozzászokott, ráadásul lesni fogják minden óhaját.

Attól biztosan nem kell tartania, hogy bármilyen atrocitás érné, szerintem arra nagyon fognak ügyelni, hogy senki ne zavarhassa a nyugalmát, illetve egy olyan sztárnak, mint Ronaldo Szaúd-Arábia sokkal biztonságosabb, mint a legtöbb európai ország. De a törvényeket az ő kedvéért sem fogják megváltoztatni, azok ugyanúgy vonatkoznak majd rá is, mint bárki másra.

Bölöni szerint Ronaldónak eddig egyik országban sem okozott gondot a beilleszkedés, van annyira intelligens, hogy a szaúdi élethez szükséges szabályokhoz is gond nélkül alkalmazkodjon.

Bölöni László három országban is dolgozott már az arab világban. Az Egyesült Arab Emírségekben az al-Dzsazíra (2007–2008) és az al-Vahda (2010), Katarban három éven át az al-Hor (2012–2015), Szaúd-Arábiában pedig az al-Ittihad (2015) edzője volt, tehát mélyen, személyes tapasztalatok alapján ismeri az arab futballt.

– Az arab államok között a szaúdi focit tekinthetjük a vezető erőnek. Nagy ország, sok lakos (2,15 millió négyzetkilométeren, mintegy 38,5 millióan élnek), és persze a focihoz szükséges gazdasági háttér is adott. Természetesen nem lehet az európai top ligákhoz hasonlítani, jó európai középszintre tenném a szaúdi bajnokságot.

Bölöni szerint ez a nézőszámban is megmutatkozik, a rangadókon harminc-negyvenezer néző is kilátogat a stadionokba. Az infrastruktúra terén meglehetősen változatos a kép. Stadionokkal jól állnak, még ha a létesítmények nem is mind újak, jellemzően futópályával körülvett játékteret kell elképzelni, az edzéslehetőségek azonban igencsak korlátozottak.

Az edzőpályák terén a sokkal-sokkal kisebb Katar és az Egyesült Arab Emírségek is lényegesen jobban áll, mint Szaúd-Arábia, ott pont az a probléma, hogy nincs, aki használja a pályákat.

A klubok egyszerre vannak állami és magántulajdonban, jellemzően egy tehetős sejk áll a klub élén, de sokat számít, hogy ki milyen kapcsolatokat ápol a szaúdi vezetéssel, mindenekelőtt a királyi családdal.

Borítókép: Bölöni László és Cristiano Ronaldo (Fotó: AFP)